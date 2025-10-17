今日17日(金)の関東は久しぶりに青空が広がり、東京の日照時間は1週間ぶりの5時間超え。午後も穏やかに晴れて、爽やかな陽気になりそう。明日18日(土)は天気が下り坂で、明後日19日(日)以降は再び雲が広がりやすくなるため、今日17日(金)の日差しの有効活用を。

東京は1週間ぶりに日照時間5時間超え 午後も晴天

今日17日(金)、本州付近は移動性の高気圧に覆われています。

東京都心は今週、スッキリしない天気が続いていましたが、今日17日(金)は朝から青空が広がっています。日差しがたっぷりと届いて、日照時間は1週間ぶりに5時間を超えました。

午後も晴れて、天気の崩れもなさそうです。湿度が低くカラッとしているため、これから洗濯物を干しても薄手の物は良く乾きそうです。





また、正午までの東京都心の最高気温は24.7℃と、ここ数日続いた肌寒さは解消しています。夜は気温が下がって日中との差が大きくなるため、服装でうまく調節なさってください。

19日(日)以降雲が広がりやすい 20日(月)は広く雨

この先の関東は、前線や湿った空気の影響を受けて、雲の広がる日が多くなりそうです。



明日18日(土)は天気が下り坂で、夜は雨の降る所があるでしょう。

19日(日)は晴れ間もありますが雲が広がりやすく、20日(月)は午前を中心に雨の降る時間がありそうです。

その先21日(火)以降も雲が広がり、スッキリと晴れる日は少ないでしょう。



晴れても長続きはしないため、今日17日(金)の日差しを有効にお使いください。

秋バラが見頃に

東京都北区にある旧古河庭園では、秋バラが見頃を迎えています。



この時期は散歩のしやすい気温で、比較的過ごしやすい日が多くなります。

今週末は日差しの出る時間もあって、お出かけには良さそうです。

長引く残暑により紅葉が遅れているため、旬の花を観賞しにお出かけされてみるのもいかがでしょうか。