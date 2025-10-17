【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料 【東京マルイフェスティバル 2025】 開催期間：11月8日～11月9日 場所：ベルサール秋葉原1F 開催時間： 11月8日 10時～18時 11月9日10時～16時

東京マルイは、「東京マルイフェスティバル 2025（マルフェス2025）」を11月8・9日に開催する。場所はベルサール秋葉原1F。

「マルフェス」は、多数のエアガン展示に加え試射ブースなどが設けられるイベント。例年試射ブース以外でも実際にエアガンを手に取って間近で見れることもあり多くの来場者が訪れている。

開催時間は11月8日が10時より18時。11月9日が10時より16時となっている。今後の続報に期待したい。

