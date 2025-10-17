詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「あたしには腰痛がある」です（画：一ノ関圭）

* * * * * * *

あたしには腰痛がある。ズンバをいっしょにやってる五十代六十代の人たちにも、みんなある。たぶん読者のみなさんにもある。クレイマーにもある。

シェパードは遺伝的に関節炎が多いのだ。クレイマーももう十歳、人間にしたら七十五歳。いつのまにか抜かれてしまった。うちに来たときは小学校五年生くらい、それから若い雄犬になって、おじさん犬になって、おじいさん犬になった。今は関節炎がひどくなり、歩きたくない。何もしたくない。うつうつとしているのである。

獣医の先生に相談したら、関節炎に効く高価な薬（一万円強）があると言われ、ためしてみたらよく効いた。打った次の日にはもう、ぱああっと表情がはれやかになった。それで月一回、その注射を打つ。一ヵ月くらいで切れるから、また打つ。

で、あたしはこないだ一週間ほど東京に行き、慣れない机と慣れない椅子にやられて腰痛がひどい。椅子から立ち上がろうとしてピキッ。前屈の姿勢を取っただけでピキッ。ときには振り向いただけ、動いただけでもピキッ。ピキッは腰のつがいにひびが入るみたいな痛みの音だ。聞こえるわけではない。

この頃はズンバで治していた（後述）。しかし一週間東京にいるということは、その間ズンバをしないということで、それでどんどんひどくなった。

いっそ熊本に帰ったらすぐ獣医に行って、あのよく効く高い薬を打ってもらったらどうか。しかし以前にもクレイマーにもらった下痢止めを飲んで、人間のお医者に叱られたことがあったなあなどと考えていて、思いついたのが整形外科。いや、足腰が痛くなったらまず整形外科に行くのが本筋かも。

あたしの周囲でも人々がよく行って、レーザーとかかけてもらって、運動しちゃいけませんなどと言われている。あたしゃズンバはやめませんよ。やめませんけど、今回はあんまりひどい。人間用の痛み止めを打ってもらおうと考えながら熊本に帰り、整形外科に行く前に、とりあえずズンバに行って、腰痛はあっけなく治ってしまった。

アヤ先生に、腰がこんなふうに痛いと説明すると、先生はあたしの動き方を見て瞬時に「腹筋がゆるんで股関節が動いてない」と見抜き、正しい動かし方をビシバシと指導してくれたのだ。あたしは必死で従いながら、ズンバをやって汗をかいたら、痛まなくなっていた。自分で治す。動いて治す。医者いらずのアヤ先生のズンバである。

椅子からの立ち上がり方も教わったので、布教というか、伝授します。

いったん上を向いて、

脚を前後にひらき、

重心は脚と脚の真ん中、

腹筋に力を入れ、

まっすぐ上に立ち上がる。

このやり方だと、自分の肉体をちっとも重たく感じないで、すっくと立てる。

今回の腰痛、原因は椅子だ。

東京では、枝元のいない枝元の家に泊まっていた。枝元んちの椅子はアンティークの教会椅子で、かっこいいんだけど、すわりにくくてたまらない。以前からすわりにくくはあったのだ。でもこんなに辛かったのは初めてだ。原因は、老いとか、だれもいないこととか、やっぱり老いとか。

椅子問題は根深い。

あたしんちの仕事椅子としては、最初は向きや高さを調節できる回転オフィスチェアを使っていたが、今は猫専用になっている。

スツールみたいな、ゆらゆら動く腰痛対策椅子もいっとき使ったが、今は部屋の隅でゆらゆらしている。人間工学のなんとかのひざまずく椅子も使ったが、服掛けになり、今は行方不明だ。バランスボールはそのへんに転がしておいたら、チトーにやられた。

どれも、使い始めてしばらくすると使わなくなった。なんかしっくりこなかった。

それでいつ頃からかダイニング用の椅子を使い始めた。この家ができたとき、どこかで衝動買いした一脚で、家族が暮らして、やがて壊れて、誰もいなくなって、戻ってきてという、家の歴史を見てきた椅子だ。

木の枠で、背もたれと肘かけがある。座面はくすんだ緑色。数年前に座面が破れて修理に出した。緑が前より濃くなって違和感があったけど、もう慣れた。そこに座布団を三枚置いて、すわり心地を調整する。座布団にも緑色のモンステラ柄のカバーをかけてある。足元には低い丸椅子。足を載せたりころがしたりしながら仕事している。

猫たちには、この緑の椅子が特等席で、入れ替わり立ち替わりそこに寝ている。

どいてと言っても、どかないのが猫だ。

以前はニコがそこにいた。ニコは背もたれとおしりの隙間でちんまりと寝ていたが、晩年のニコより猫たちの方が巨大なので、あたしがすわると、猫たちは我慢できなくなって、するりと出ていく。

ところが、それがたび重なって、この頃はあたしが「どいて」と言うだけで、どいてくれるようになった。これには驚いた。猫も、自分の意思をひっこめて飼い主に従えるということ、初めて知った。

どいたテイラーは別の机に移って、本を枕にして眠る。ときどき伸びをして本をバラバラと落とす。エリックはオフィスチェアをひとり占めする。メイは、いったんどいてもまた戻ってきて、あたしに話しかけ、顔をすり寄せ、振り向かないあたしに、後ろから爪を数回たてると、満足してどこかに行く。