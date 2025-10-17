◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督は改めて、大谷翔平選手への信頼を明かしました。

先に4勝したチームが突破となる中、ドジャースの2連勝で迎えたリーグ優勝決定シリーズ第3戦。初回には大谷選手の3塁打で好機をつかむと、ムーキー・ベッツ選手のタイムリーで先制に成功します。以降、大谷選手はゴロと2度の空振り三振に倒れるも、ドジャースが2点リードで勝利しました。

試合後、取材に応えたロバーツ監督。大谷選手はポストシーズンで特に左腕相手に苦戦していますが、「彼は間違いなくリーグ最高の選手の1人であり、相手チームは『彼を封じるために左腕を投入すればいい』と考え、実行している」とコメント。「彼は必ずこの不振を脱するだろうし、今まさに苦闘しながら、その壁を乗り越えようとしている」としながらも「とはいえ、相手の戦略としては理にかなっていると思う」と語りました。

この日は初回にヒットを放つも、打率.158と苦しんでいる大谷選手。打線の軸となる選手が不振に陥るも、チームはこのシリーズで3連勝をあげ、ポストシーズンでも9戦8勝と勝利を積み重ねています。

「ワールドシリーズで勝つためには大谷選手の活躍が必要」としていたロバーツ監督。改めてその存在について聞かれると「彼は我々の戦いの大きな柱です」と語ります。続けて「確かにショウヘイは本人も我々も望むようなパフォーマンスを発揮できていません。でも彼がこの戦いでどれほど重要な存在か、私はよく分かっています。まだ長い道のりですし、彼の取り組む姿勢は評価しています。私はずっと彼を信じています」と、復調への期待を寄せました。