藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負第2局は17日、福井県あわら市「美松」で2日目が指し継がれ、藤井の60手目は佐々木飛車による王手から逃れる3段目への王上がりだった。

49分の考慮で指された王上がりの瞬間、もし佐々木の駒台に「金2枚」があれば藤井王は詰む。つまり藤井王の背後から、そして藤井王が逃れた5筋にもう1枚を打ち込めば3手で詰む。

ところが佐々木の駒台にあるのは「金銀」。果たして銀であるだけで詰まないのかどうか。相手にもう1枚、金を渡す危険性がないかの確認もあったと思われる。王が逃げたことで、佐々木飛車の当たりになった3筋の金に銀のひもは付いている。

応手が正確だったことの証しだろうか。今度は佐々木が再び長考に沈んだ。49手目の2時間6分を超える今局最長2時間9分考えて昼食休憩に入った。

昼食メニューは佐々木がマニューバータコス、トマトつけ麺とチャーシュー丼セット。藤井はトマトつけ麺とチャーシュー丼セット。持ち時間8時間から佐々木は7時間12分、藤井は3時間43分消費した。