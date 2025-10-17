¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÂè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡£¤¤¤í¤Ï¤Î¾®³Ø¹»¼õ¸³ÅöÆü¡¢çý³¤·Ã¤Ï²ñ¼Ò¤Ç2¿Í¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢·°¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥»¶¯¥Þ¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
TBS¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤¬10·î17Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·°¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡¦¤µ¤æ¤ê¤ò±é¤¸¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈÊì¿Æ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤ÎÂè1²ó¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥ß¡¼¡×¤Îºî¼Ô¡¦±àÂ¼»°¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿CX¡Ë¤Î±é½Ð¤âÌ³¤á¡¢CM´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¥Ò¤Ç¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤Ïº£²ó¤¬½é»²²Ã¤Ç¤¹¡£
ÇÈÎÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤ÆÂç¼ê´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìõ¤¢¤Ã¤ÆÆÍÈ¯Åª¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å¾¿¦¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÂ¼·°¡£
Àî±É¤Ï¡¢²ÖÂ¼¤¬ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿È´·²¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯°ìÊý¡¢Èó¸øÉ½¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÆü¹âçý³¤·Ã¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡Êc¡ËTBS
¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿¼õ¸³Æü¡Ä
¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÎÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î¼õ¸³ÅöÆü¡£
¤¤¤í¤Ï¤ÎÉ®µ»î¸³¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¤ë¤ÏÊì¿Æ¤ËÊ±¤·¤¿·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿Æ»ÒÌÌÀÜ¤Î¤ß¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢çý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤Ï·°¤È¤¤¤í¤Ï¤ÎÌµ»ö¤ò²ñ¼Ò¤Ç´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·°¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡¦¤µ¤æ¤ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢£²¿Í¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥»¶¯¥Þ¥Þ¡¦Îè¹á¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë...¡£
°ìÊý¡¢çý³¤·Ã¤ÏÆú½Á´ú´ÏÅ¹¡ÖItteki¡×¤Ø¡£Æú½Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤¬¶î¤±¹þ¤ß¤ÇÍèÅ¹¤·¡¢çý³¤·Ã¤ÏÃÒÌé¤¬ÌøÏÂ³Ø±à¤Î¶µ»Õ¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡©
¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡Êc¡ËTBS
¡¼¡¼¡¼
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¡Î¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù
¡ÎÊüÁ÷Æü»þ ¡Ï 2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë10:00¡Á10:54
¡Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ï
À½ºî¡§TBS
µÓËÜ¡§±àÂ¼»°¡Ê¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE 2023¡×Âç¾Þ¡Ë ¡¡¤Û¤«
¼çÂê²Î¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Öi love you¡×¡ÊNO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§´ÚÅ¯¡¢ÃæÀ¾¿¿±û¡¢Í£ÌîÍ§Êâ
±é½Ð¡§¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¥Ò¡¢ÅèÅÄ¹Ìî¡¢µÜ粼Ë¨²Ã
¡Î½Ð±é¼Ô ¡Ï
ÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢¼ãÎÓ»þ±Ñ¡¢µÜÈø½ÓÂÀÏº¡¢Ä«°æÂçÃÒ¡¢äªÈþÏÂ»Ò¡¢ÀõÀîÍüÆà
Íø½Å¹ä¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¢³Þ¾¾¾¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
