映画『ノンちゃん雲に乗る』でデビューして以来、俳優や歌手として活動する鰐淵晴子さんは、80歳にして暮らし方を大きく変化させました。東京を離れて始めた新生活では自然に囲まれ、感覚が研ぎ澄まされているそうです。（構成：篠藤ゆり 撮影：宮崎貢司）

【写真】娘と孫と。ヴァイオリンは孫にも習わせたいと、鰐淵さん

娘の言葉にハッとさせられて

今年の3月から、山梨県でひとり暮らしをしています。それまでは東京で娘家族と隣同士で過ごしていたのに、80歳を目前にしていきなりひとり暮らしを始めたものですから、みなさんびっくりされたみたい。「どうして？」とよく聞かれます。

きっかけは、長年飼っていたトイプードルのロロちゃんが亡くなったことでした。落ち込んでしまい、口をついて出るのは「寂しい。この先、どうしたらいいんだろう」なんてネガティブな言葉ばかり。すると娘が、「なに言ってるの。ママには音楽があるじゃない」と。

私は写真家の夫と離婚し、仕事ばかりしていたので、娘には子ども時代に寂しい思いをさせました。彼女は、日本で音楽大学を出た後、声楽家になり、留学先のドイツを拠点に仕事をしていたときも、いろいろ苦労があったと思います。

その娘が、「ママにピアノと歌を習わせてもらったことが、どれほど人生の助けになったか。今、私が前向きでいられるのは音楽があったおかげ。だからママもまたヴァイオリンをやってみたら？」と言うのです。それを聞いて、ハッとしました。そうだ、私には音楽があったんだ、と。

そんなとき、娘のコンサートを聴きに行った先で、父のヴァイオリンを修理してくださっていた中澤宗幸先生にお会いしました。「私、55年ぶりにヴァイオリンを弾こうと思っているの」と胸の内をお話しすると、後日、演奏に向くヴァイオリンを貸してくださったのです。父とのご縁が運命のように繋がって、もう一度集中して音楽と向き合おうと決意しました。

そうと決まれば、練習するしかありません。だったら、めったに行かない山梨の別荘で暮らそう。東京のマンション住まいではなかなか音が出せないけれど、あそこなら近くに家もないし、気兼ねなくいつでも練習ができる。そう思ったんです。

ヴァイオリニストから銀幕への転身

私は10歳で子役としてデビューして以降、映像の世界で生きてきましたが、それまでは《天才少女ヴァイオリニスト》なんて呼ばれていました。父は日本人で、アメリカやチェコスロバキアに留学経験のある、著名なヴァイオリニスト。新交響楽団（現・NHK交響楽団）で演奏し、一時は黒柳徹子さんのお父様ともご一緒したそうです。

オーストリア人の母は、あるとき父に「晴子にヴァイオリンを教えなさいよ」と無理やり迫ったみたい（笑）。そんなわけで3、4歳から教えを受けました。

父はとにかく厳しくて、1回目は父が弾き、2回目は父と私が一緒に演奏して、3回目に私がひとりでできないとゴツン。特訓の成果もあり、8歳からステージに立つようになりました。

「天才」なんて言われたのはその頃。大人も出場するコンクールで優勝したんです。写真が新聞に載って、それを見た方から芸能界にスカウトされました。そして児童文学『ノンちゃん雲に乗る』が映画化される際、主役に抜擢されたんです。

それまで私は、外ではほとんど話すことができませんでした。うちではドイツ語と日本語が半々の生活。練習にあけくれて学校にもあまり通えなかったので、日本語での会話が苦手だったのです。それに当時はまだ、いわゆるハーフに対して偏見もありましたし。

でも撮影所では、食堂のおばさん、小道具や衣装などのスタッフのみなさんがかわいがってくれます。なんだか疑似ファミリーみたいな感じで居心地がよくて、ここにいると最高に幸せだと感じました。ヴァイオリンは嫌いではありませんでしたが、ひとりで練習する時間が長いものですから。

そこで「パパ、ごめんね。私、映画をやるわ」と父に伝えました。私がヴァイオリニストになると当然のように思っていた父は、さぞかし落胆したでしょうね。その後も趣味程度に練習していましたが、そのうち仕事が忙しくなり、気づくとヴァイオリンに触れることはなくなりました。



自然に囲まれた山梨の家では、どこで演奏するのも自由（写真提供：鰐淵さん）

そんなわけで半世紀ぶりにヴァイオリンを手にしたものの、最初はキーキーと変な音が出て、音楽どころじゃない。やっぱりダメかなぁと思いつつも、練習しているうちに少しずつ音が出てきて。「あ、もしかしたら昔の曲、弾いてもいいかも」と思えるようになったのです。

子ども時代と比べると落ち込みそうなので、比べないと心に決めて。とにかく、できる限りのことをやってみようと思いました。

本当は一日に4時間とか5時間とか決めて練習すればいいんでしょうけれど、私はそれができないんです。まず、自分が何かに心動かされ、音を奏でたいと思ってからでないとやりたくない。ワガママな人間なんでしょうね。

山梨では地元のラジオ局がいい番組を放送していて、いろいろな演奏家のクラシック音楽、詩や文学の朗読も聞けます。そういうものにも刺激を受けますが、何より大きな力になってくれるのが自然です。近くの野原で大の字に寝っ転がって空を見上げると、風がすごくさわやかで、どこまでも広くて。

しばらくそうしていると、ヴァイオリンを弾いてみようかな、という気分になるんです。こんなふうにおのずとやる気が湧いてくるのを待つしかない。まぁ最近は、あまり長く寝っ転がっていて熊が来たら怖いなぁ、なんて思ったりもしますけどね。（笑）

庭で練習をしていると、自然が反応するというか――ピアノ伴奏もなしで弾いているのですが、まるでアンサンブルのように、「ホーホケキョ」と合いの手が入るんですよ。なんだかうれしくなっちゃって、鳥に感謝する気持ちがふっと湧いてくる。そんな感覚は、都会ではなかなか経験できません。

音楽には、庭にある落葉松の大木も反応してくれるみたい。その木にお願いごとをすると、なぜかいろいろなことがちょっとうまくいくんです。

都会で練習することもありますが、「いい音が出たわ」となかなか思えないし、音と自分の間に隔たりを感じます。でも山梨にいると、自分も、山や空、星、木と同じように地球の一部だと感じる。大自然の仲間に入れてもらえたようで、感受性が全開になるんです。

今まで味わったことのない新鮮な感覚で、こんなこともあるんだとびっくり。80歳になって新しい発見があるなんて、すごく素敵だし、楽しいことだと思います。

＜後編につづく＞