KATEリップモンスターから新作♡透明感発色＆ぷるんツヤ感登場

KATEの大人気リップモンスターシリーズに、新作「クリスタルポッド」が登場♡落ちにくい独自技術＊1を採用したリキッドタイプで、透明感発色とうるおい感が長時間続きます。油と粉体を組み合わせた独自リキッド処方＊2で、ぷるんとみずみずしいツヤ感を実現。日常使いから特別な日のメイクまで、ひと塗りで印象的なリップを楽しめます♪

透明感発色×うるおい感の秘密

リップモンスター クリスタルポッド

「リップモンスター クリスタルポッド」は、透明感のある発色と長時間続くうるおい感が特長♡

独自技術＊1により、食事やマスクでも色持ちが◎。さらに油と粉体を組み合わせたリキッド処方＊2で、落ちにくさはそのままに、ぷるんとしたみずみずしいツヤリップが完成します。

＊1 当社独自の色持ち技術

＊2当社初

3色展開で日常も特別日も

カラーは全3色。透明感発色×ぷるんツヤ感で、シーンに合わせて選べます。DIAやサイズの制限なく、誰でも使いやすいリキッドタイプ。

日常のメイクに取り入れれば、ナチュラルな血色感をプラス♡ 特別な日のメイクにも、さりげなく華やかさを演出できます。

突然変異キャンペーンで現品プレゼント

発売に先駆け、KATE公式Xでは「リップモンスター クリスタルポッド」突然変異キャンペーンを実施♪ 対象投稿のGIFスロットをスクショし応募すると、抽選で30名様に現品1色をプレゼント。

カラーは選べませんが、透明感×ツヤ感リップを一足先に体験できるチャンスです♡

KATEリップモンスターでぷるんリップ♡

KATEリップモンスターシリーズの新作「クリスタルポッド」は、透明感発色と長時間続くうるおい感、落ちにくさを兼ね備えたリキッドリップ♡

独自技術＊1と初採用のリキッド処方＊2で、ぷるんとみずみずしいツヤ感を叶えます。全3色展開で日常使いから特別な日まで幅広く活躍。公式Xキャンペーンもお見逃しなく♪

ぜひこの機会にチェック！