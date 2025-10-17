Image: Raymond Wong - Gizmodo US

人工知能、そんなに簡単じゃない。

AIガジェットにとって試練の時期が続いています。ほんとに、大げさではなくて。一時はスマホにとって代わるデバイスとも言われたHumane社のAi Pinは生産中止となり、その廉価版といえるRabbit R1も期待外れで、一度は盛り上がった世間もがっくりと落ち込んでいる様子。

さらに、サム・アルトマン氏とジョニー・アイブ氏が共同で設立したIO社もまた「まともに使えるAIハードウェアの開発に苦戦している」との報道が出回っています。

ジョナサン・アイヴ × サム・アルトマンのAI端末、現時点で完璧なのは構想のみ

追い打ちをかけるようですが、まだまだ状況は悪化の一途をたどるかもしれません。

というのも、最近になってApple（アップル）のAI開発に関するガッカリ情報が報じられているのです。

Apple製品ではいつ具現化する？

ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によると、Appleが開発中とされるロボット型スマートホームハブにいくつかの問題が発生しているんだとか。いったいどんな問題なのか、詳しく検証してみました。

ブルームバーグは以下のように報じています。

「モーターシステムに技術的課題が生じたことから、同社はデバイスにAIを効果的に活用する方法を模索しています。そのため、現在のスケジュールは、約2年先まで延期されることになりました」。

この問題は意外と深くて、技術的な課題だけではなさそうです。メカニカルな問題であれば、Appleが本気で資金を投じれば解決できるのではないかと思われます。ただ、AIはそう単純ではなく、有用なAI機能の開発には、単なる資金や技術の問題ではなく哲学的な問題が絡んでくるから。

例えばAppleがリソースをどこに注ぐのかを決めるには、まず「なぜそこに資金を投じるか」という明確な理由が必要です。一方、AIガジェットというのは幅広い分野であり、常に明確な理由が存在するわけではありません。

現在、Google PixelデバイスのGemini関連機能をはじめ、AI機能は数多く存在しています。しかし、その存在を知らない消費者や、「AIなんて必要あるの？」という消費者の心をつかむほどの製品はそう多くありません。

スマホのように毎日手にしているデバイスでさえ、AI機能を使わない方がいる現状では、ロボット型スマートホームディスプレイのように、存在すら知られていないデバイスのAI機能を使ってもらうなんて、至難の業だといえます。

Image: © Raymond Wong / Gizmodo US AIガジェット新時代を作り損ねた、Ai PinとRabbit R1。

それでもAppleにかかる期待

こうした事態に追い打ちをかけているのが、次世代Siriです。次世代音声アシスタントの需要がある場といえば、スマートホームのハブとしての役割ですが、Appleは「チャットボット機能を備えたSiriを提供する」という約束を果たせていません。というか、ユーザーの期待通り動くSiriの実現すらいまだに苦戦しています。

それ以外のApple Intelligence機能も、不評とまではいいませんが、十分に活躍しているともいえません。特に通知サマリーに関してはあまりに出来が悪く、Appleが一時的に停止せざるを得なかったほど。ある意味、災難ともいえる事態でした。

もしかすると、Appleのことですから、何らかの手を打ってくれるかもしれません。ブルームバーグは「Appleがアームつきのロボットを発売するにはあと2年かかりそう」と報じていますが、それまでにさまざまな変化が起こる可能性はあります。ただ、現状を見る限り、楽観視するのはむずかしいでしょう。

フィナンシャル・タイムズは、ジョニー・アイブ氏とサム・アルトマン氏が取り組んでいる「持ち運び可能な手のひらサイズのデバイス」も、あらゆる面で苦戦を強いられていると報じています。音声アシスタントの仕組みや、クラウド経由で動作させるのに十分な処理能力の確保にいたるまで、悪戦苦闘が続いているとのこと。うーん…。

AIガジェットは大手テック企業でさえまだ道半ばであり、本当の意味で「使える」レベルに達するまで、まだ多くの課題が残されているのは間違いありません。しかし、それを実現できる企業があるとすれば、Appleをおいて他にはないでしょう。もしAppleにもできなかったら、アルトマン氏やアイブ氏をはじめ、あらゆる企業がガックリと肩を落とすことになるでしょう。