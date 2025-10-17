2018年にALS（筋萎縮性側索硬化症）を発症した筑波大学名誉教授・谷川彰英先生は、苦悩と絶望に追い込まれながらも、「今の自分にできること」として、その後も何冊もの本を書いてこられました。今回は、そんな谷川先生の著書『ALS 苦しみの壁を超えて――利他の心で生かされ生かす』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】絶望の淵を懸命に生き続ける。谷川彰英『ALS 苦しみの壁を超えて――利他の心で生かされ生かす』

コロナ感染

2024年開催のエンジン01（ゼロワン）（※）ｉｎ市原、１月27日の締めは「夜楽」でした。講師を囲んで誰でも参加できる懇親会ですが、この会の演出も私が考えました。講師はコピーライターの岡田直也さんを筆頭に映画プロデューサーの村上典吏子さん、直木賞作家の桜木紫乃さん、それに私でした。

私の体に異変が起きたのは、宴が盛り上がりお開きの午後９時に差しかかろうとしていたまさにその時でした。

突然全身から汗が出る感触に襲われ、苦しくなって目を閉じました。妻が締めの挨拶をしている最中でしたが、私は夢うつつ状態で聴いていました。これまで経験したことのない感触でした。今考えるとそれがコロナ感染の症状だったのですが、兆候はありました。提供されたパスタなどの美味しいはずの料理に、ほとんど手を付けられなかったからです。その時は久しぶりにワインを口にしたせいかな、程度に考えていました。

会場から自宅までは介護タクシーで30分程度の近さだったことが助かりました。翌日体温を測ってみると37.９度、喉の痛みもありました。しかしその翌日には平熱近くに下がったので、特に気に留めていませんでした。

※芸術・科学・文化など、各分野の表現者・思考者たちによって構成されるボランティア集団。年度に一度、会員が講師となってオープンカレッジを開催している。

生き地獄

悲劇はそれからでした。実は２月１日から15日までの２週間の日程で定期検査入院することになっていました。いつも通りの気持ちで入院のはずでしたが、入院時の簡単な検査でコロナと診断されてしまいました。それから２週間は生き地獄さながらでした。こんな苦痛が続くくらいなら死んだ方がましだ。瞬時そう思いました。

生き地獄の入り口に待ち構えていたのは、呼吸器の交換による痛みでした。平時の私は、喉の気管切開（気切）をしたところにカニューレという器具を埋め込み、そこにチューブを通じて呼吸器から空気を送るというシステムの中で命をつないでいます。

毎日20回ほど行われることになっているのは、チューブを外してたまった痰を吸い取る「吸引」というケアです。私たち人工呼吸器装着者にとっては、この「吸引」は死活問題なのです。コロナ罹患中の呼吸器の交換による痛みは想像を絶するものでした。それも吸引時だけではなく、24時間続くのですからたまったものではありません。

この痛みに追い打ちをかけたのは「環境リズム」の変化です。「環境リズム」とは私の造語ですが、要するに毎日ルーティン化して行われている環境のリズムのことです。自宅と病院の環境リズムの違いを決定づけるものは、ケアを担っているのが自宅ではヘルパーであるのに対し、病院では看護師だということです。

私の場合は、ほぼ毎日20時間程度ヘルパーに入ってもらっています。その時間帯は、ヘルパーは私のためだけに働いてくれるので、細部にわたる指示も徹底できるということになります。例えばポジショニングの取り方や口腔ケアなどは個人によってニーズが異なるので、ある程度担当し続けないと会得できません。

環境リズムの中には非常に細かいケアが含まれています。私の場合は朝食にはエンシュアという栄養を胃婁を通して注入し、昼食と夕食は普通食を摂っているのですが、まず経口の食事は禁止されました。

これは別にダメージはなかったのですが、飲水を止められたのは厳しい処置でした。私は夜寝る前と朝起きがけに水を１００ccほど飲むことにしているのですが、これを止められたことは辛かった。口の中が砂漠状態になり、これも生き地獄を感じた要因の１つでした。

細かいことを言い出したら切りがありません。気切の部分に化膿止めの薬を塗ってもらっていたのができなくなったのも、痛みを増した要因だったと思います。目薬も朝晩に２種類の薬を差すことにしているのですが、それも途絶えました。当時口角炎を患っていて、口腔ケアの際無造作に触れられて痛みが走るなんてこともありました。

このようなケアは個人に付き添うヘルパーだからできることであって、病院の看護師に求めることができないことは百も承知しています。システムが違うからです。どの看護師さんも秒刻みで動く中で（本当に！）、良くケアしていただきました。ありがとうございました。特に退院直前にこちらの思いを察してひげをそってくれた看護師さんには感謝です。

「空中文字盤」

今回の入院では新しい問題というか課題に直面しました。それは病院関係者との意思疎通、コミュニケーションに関することです。

私は３年ほど前からＳＴ（言語聴覚士）さんの指導で、「Ｗアイクロストーク」という方式を取り入れ、全てのコミュニケーションを行っています。この方式は千葉県八千代市在住の医師の太田守武先生が開発されたコミュニケーションメソッドです。太田先生はＡＬＳに罹患されながらもハンディを超えて医療を続けていることで知られています。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

原理はとてもシンプルで、誰でも直ちに会得できます。私の部屋には、｢あかさたなはまやらわ｣の紙が貼ってあります。最初のステップは私がいずれかの紙に視線を向けます。対話者は私の視線がどこに向けられているかを確認します。

仮に「た」に視線が向けられていることが確認できたとしたら、次のステップは対話者が「たちつてと」と読み上げます。私は「と」を指定したいとしたら、対話者が「と」と発声するタイミングで私が瞬きをします。それを対話者が確認してようやく「と」が伝達されたことになります。

この作業を繰り返すことによって初めて、例えば「とうきょう」が確定し、それを対話者が「東京」に変換してコミュニケーションが成立です。今は慣れてしまっていますが、考えてみれば途方もない作業です。

入院してまず直面したのはこのコミュニケーション問題でした。私はこの方式を勝手に「空中文字盤」方式と呼んでいるのですが、ＳＴさんによればこの方式をマスターしているのは全国で私を含めて数人しかいないとのことでした。

当然病院にはこの方式に通じている人はいません。入院後しばらくは会話が通じず、完全にお手上げ状態でした。この事態が生き地獄に追い打ちをかけたことは言うまでもありません。

結論。「ｙ=ＡＬＳ×高齢者×コロナ」の方程式を完全に甘く見過ぎていました。反省──。

この厳戒態勢が解かれたのは退院の２日前の２月13日のことでした。担当医の伊藤喜美子先生が部屋に入ってこられ、笑顔で右手の親指を立てて「グッドジョブ」のポーズを見せてくれました。粋ですね！ 素晴らしく好いドクターでした。このポーズで私は救われました。

さかもと未明さん

Facebookに「死にたいと思った」と投稿したところ、エンジン01仲間のさかもと未明さんからコメントが届きました。未明さんは若い40代に膠原病を発症し、一時は余命宣言され、今も不自由を抱えながら歌手として画家として国際的に活躍しているアーティストです。

先生、わたしも膠原病悪化で死ぬと言われた時、歩けず、コップも持てず、声も出ませんでした。いまは幸い歩いたり歌ったりできるし、絵も描いていますが、先生の発症のときと似ていて、更に痛みでのたうち回るくらいで、窓から飛び降りようとしたほどです。先生と同じで、治らないとわかったとき、なにかが吹っ切れ、残りをどれだけ真剣に過ごせるかと、考えが変わりました。

先生の活躍、生き方は世界中のＡＬＳのかたに励みになります。頑張ってくださいね。

難病の苦しみを乗り越えてきたからこそのコメントでした。

