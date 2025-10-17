ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります

怪談よりもシンデレラ物語と階段が怖かった

NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』の第1回で、主人公の小泉セツ（高石あかり※高ははしごだか）が『耳なし芳一』の話をしているシーンを見て思い出した。私が幼い頃、父は部屋を暗くし、蝋燭の明かりが自分の顎のあたりに当たるようにして、私より4歳年上の兄とその友人たちを集め、様々な怪談話をした。兄も友人たちも「怖いよ」、「夜、眠れなくなる」と話していた。

私は怪談話を面白いと思い、母が読んでくれる本の『シンデレラ』の意地悪な継母と連れ子の姉妹の方が怖かった。私は夜中に目が覚めると、母が死んだら継母が来ていじめられると不安になり、起き上がって、眠っている母を揺り動かし、生存確認をした。たびたびなので、母は私に起こす理由を聞いていた。母は「生きています！」と大声で言い、再び眠り、私も安心して眠った。子供の勘で、後妻を狙う父の愛人を察知していたのかもしれない。

意地悪な継母と共に怖かったのが、階段だった。幼稚園児の時に、家の階段から足を滑らせて落ち、途中で止まれずに転がる時が怖かった。幸い無傷だったが、恐怖は心に残った。

階段から認知症の運動神経の伸びしろを学ぶ

母は、運動神経が鈍く、走るのも歩くのも遅く、小学校も高等女学校も体育の成績は最低だった。しかし、80代で認知症になると一変。母の介護認定の調査員が家に来て、「あそこまで歩いてみてください」と言うと、サッと椅子から立ち上がり、素早く仏壇の前まで行った。狭い家なので距離はわずかだが、調査員は、「は、速い」と言い、私の顔を見た。

私は「膝が痛くて歩けないと言っていたのですが、認知症の症状が出てから、膝の痛みを言わなくなり、頭が下がり猫背で速足になり、ご近所の方から、『電柱に頭を激突させていた』という報告がありました」と伝えた。

母は認知症になっても母の役割を忘れず、朝になると2階で寝ている統合失調症の兄を起こそうとした。

ある朝、「ワッ！」という母の声がした。なんと、母が2階の階段の上から落ちて来て、背中を丸めて空中で一回転し、1階の床に両足で着地したのである。もちろん無傷。階段には手すりがついているが、母はいつも掴まないのである。

その後、また母は階段から落ちたが、同じように空中で回転して着地。

3回目は、ヘルパーさんが玄関にいて、私が会社に行こうとしている時だった。階段は玄関の前にあるので、その空中回転と着地を目撃したヘルパーさんは、「す、すごすぎます。お若い頃、体操の選手でいらしたのですか？」と私に聞いた。

私は80代でも認知症でも、運動能力の伸びしろはあることを学んだ。



祖父の葬儀の時にわかった数奇な生と死

母の父親（私の祖父だが）は、若い頃、新潟から出てきて洋書で有名な書店に勤めた。その後、深川の自宅で印刷業を始め、英文の名刺が作れると重宝がられた。しかし、英語を話せると思いきや、外国人に英語で東京駅を聞かれ、「トウキョウステーション、あっち、あっち」と、道順を英語で説明できず、彼方を指さした、と私の母は話していた。

祖父は大相撲が大好きだった。戦前、国技館は歩いていける距離にあり、友人と国技館に行くときは、自ら友人の分までおにぎりを握り、入場開始から観戦。近所には結婚した力士の家があり、空襲でその家に焼夷弾が落ち、「助けてくれ」と叫びながら力士が出て来たら、「相撲とりのくせに、助けてくれとはなにごとだ！」と叱った。祖父や母の世代の下町の人は、何故か力士のことを「お相撲さん」と言わず、「相撲とり」と言っていた。

東京大空襲で深川の自宅兼印刷所は全焼し、別の場所に引っ越してから、祖父は再び自宅で印刷所を始めた。

祖父は70代になると認知症の症状が現れた。祖父は妻（私の祖母だが）と息子家族（私の母の弟と家族）と暮らしていた。祖父の認知症の症状の一つが、女性を見ると「美人ですね」と言うことだった。祖母は、「近所の奥さんは本気にして喜んでいる」と話していた。私の母にも母の妹にも「美人ですね」と、祖父は言う。私は正月に祖父に会い、「美人ですね」と言ってもらえると思ったら、「お前は調子がいいね」と言われた。孫と分かったらしい。

祖母と母の弟と家族は、祖父の徘徊にはとても困っていた。

ある日、祖父はどうやって辿り着いたかは不明だが、自宅から離れた大きな公園まで行き、そこの階段から落ちてしまった。見ていた人が救急車を呼んでくれた。頭を打っていて、病院に入院したが2日後に亡くなった。

祖父の葬儀には、祖父の生まれ故郷から親戚の人たちが参列。精進落としの席で、階段から落ちたことを悔やむ祖母に、親戚の人たちが慰めの言葉をかけていた。

その中の一人が、「そういえば彼は、身重の母親が土手から川岸に下りる階段から落ちてしまい、そのショックで生まれたのだ。階段から落ちて生まれ、階段から落ちて死ぬとは珍しい人だ」と言った。私が親戚の人に聞いたら、当時の女性たちは、川岸に下りて、畑で採れた野菜を川の水で洗っていたそうだ。

しんみりとしていた雰囲気が、がらりと変わり、祖父の面白いエピソードを話す人たちもいて、和やかになった。私の母と母の妹は、「ユニークなお父さんだったね」と話していた。