¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÇË¶É¤òÁ°¸þ¤¤ËÊó¹ð¤â¡ÖÃ¯¤ä¤Í¤ó¡×¡Ö¤Þ¤ÀÊÌ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤äµÕ¤Ë¡×¸·¤·¤¤À¼½¸¤Þ¤ë
¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÇÅÄ¾Í¸à¤µ¤ó¤Ï10·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£»³¸ý±Ê°¦¤µ¤ó¤È¤ÎÇË¶É¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇË¶É¤ÎÊó¹ð
¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¡¼þ¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤È¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¿¼Â¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯5·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥«¥Ã¥È¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×UV¡Ù¤ÎCM¤Ë¤·¤ç¤¦¤È¤¢¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤·¤Ã¤«¤êÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú²èÁü¡ÛÇË¶É¤ÎÊó¹ð
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¼ÇÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿²èÁü¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥å¥ó¥à¥óÊÔ¡Ù¤ÇÀ®Î©¤·¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿»³¸ý±Ê°¦¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤È¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¿¼Â¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦¤È¤¢¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖÈà¤ÎÀ®½Ï¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤èºÇ°¡×¡ÖX³«¤¤¤¿½Ö´Ö¿ä¤·¥«¥×¤Î¤ªÊÌ¤ìÊó¹ð¤Ï¿É¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¿¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Öº£Æü¹¥¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¤Þ¤ÀÊÌ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤äµÕ¤Ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÊó¹ð¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÃ¯¤ä¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯5·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥«¥Ã¥È¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×UV¡Ù¤ÎCM¤Ë¤·¤ç¤¦¤È¤¢¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤·¤Ã¤«¤êÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)