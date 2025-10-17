エルフ荒川、別人級“落ち着いた大人ギャル”姿に驚きの声「こんなに美人さんだったなんて」「え、うそやん…」
バラエティー番組『ぐるナイ』の公式Xは10月16日に投稿を更新。お笑いコンビ・エルフの荒川さんのイメチェンショットを公開し、驚きの声が多数寄せられています。
【写真】エルフ荒川の別人級イメチェンショット
コメントでは、「松嶋尚美さんかと思いました」「前髪パッツンの方が絶対イイ!!」「misono感出て可愛いですね！結局ギャルしか勝たん！」「荒川ちゃん可愛すぎー」「え！荒川ちゃん！！」「これでいいんじゃん！」「マジでめっちゃんこ可愛いーー！！」「すごくいい！！」「こんなに美人さんだったなんて今まで気が付かなかったです！！」「え、うそやん…めっちゃかわいい！」と、称賛の声と驚きの声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】エルフ荒川の別人級イメチェンショット
「前髪パッツンの方が絶対イイ!!」同アカウントは「#エルフ 荒川さんの前髪ぱっつんチェンジ」と題し、荒川さんの写真を1枚載せています。ピンクのミディアムヘアで前髪は“ぱっつん”です。今までの荒川さんとはかなり異なる印象を受けます。「唯一無二の落ち着いた大人ギャル！？ 髪色も変えて素敵に大変身」とつづられている通り、今までよりも落ち着いた印象でとても美しいです。
「またひとつ扉、開けさせて頂きました」同日、同投稿を「めっちゃ寝ちゃってて起きたらちょーバズっててびっくり」と引用リポストし、喜びをあらわにした荒川さん。「またひとつ扉、開けさせて頂きました」とのことです。今後、新たな荒川さんの姿をもっと見られるのか楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)