¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü·èÄê¡ª¡¡¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ë2Æü´Ö»²²Ã
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó 2025¡×¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥³¥ó¥Ó¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥ê¡¼¤Î»²²Ã¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤«14¿Í¤¬»²²Ã¡¡¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×ÍèÆü¥»¥ì¥Ö¤Þ¤È¤á¡Ò¿ï»þ¹¹¿·¡Ó
¢£ÅÚ¡¦Æü¤Î2Æü´Ö»²²Ã
¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ïº£²ó¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´ÖÍè¾ì¤·¡¢ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ª¤è¤Ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó 2025¡×ºÇ½ªÆü¤Î12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î13»þ00Ê¬¤«¤é¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤Î´«¤á¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø21¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¡Ê1987-1990¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥½¥óÀøÆþÁÜºº´±¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±ºî¤Ø¤Î½Ð±é¸å¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï±Ç²è³¦¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢1990Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿µ´ºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄºî¡Ø¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤¬¥Ï¥µ¥ß¤Î¿ÍÂ¤¿Í´Ö¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤òÇ®±é¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥Ã¥°°Ê¹ß¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡¦¥È¥Ã¥É ¥Õ¥ê¡¼¥È³¹¤Î°Ëâ¤ÎÍýÈ±»Õ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥È¥óºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£Ëè²ó¡¢Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄºî¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥³¥óÅªÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Î¤¬¡¢2003Ç¯¸ø³«¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¡¢¼«¿È¤â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡¿¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦Ìò¡£¡È³¤Â±±Ç²è¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÊ¤¤·¡¢Æ±ºî¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç6²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡£´ñÈ´¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¸É¹â¤Î³¤Â±¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï¡¢°ìÌö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÎÎ©¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¥¸¥ç¥Ë¥Ç¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ÈÊÂ¤Ó¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î»ÍÅ·²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î´é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï¥¢¡¼¥È³¦¤ä²»³Ú³¦¤Ç¤â³èÌö¡£¸ÄÅ¸¡ÖA Bunch of Stuff¡×¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ú¥ê¡¼¡Ê¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¡Ë¤È·ëÀ®¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Î¸ø¼°ÍèÆü¤Ï¡¢¼ç±éºî¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡¿ºÇ¸å¤Î³¤Â±¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½8Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¶õÁ°¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ã¥×»á¤¬¥µ¥¤¥ó²ñ¡¦»£±Æ²ñ¤ò¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤¬¡ãÀ¤³¦½é¡ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó·ô¡¦»£±Æ·ô¤Ï¡¢10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Î18»þ00Ê¬¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢µÚ¤Ó¥Ï¥ê¥³¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¢£¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥³¥ó¥Ó¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÆüÄø¤ÇÍè¾ì
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¸ß¤¤¤ËÊä´°¤·¹ç¤¦ÁÐ»Ò¤ÎÀµµÁ¤Î¼¹¹Ô¼Ô¡á¥Þ¥¯¥Þ¥Ê¥¹·»Äï¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¹ÔÆ°Åª¤Ë¤â°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥ê¡¼¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¤È¥·¥ç¡¼¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²ñ´üÃæÁ´¤Æ¤ÎÆüÄø¤ÇÍè¾ì¤·¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ª¤è¤Ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£»£±Æ²ñ¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤Þ¤Ç¤Î12Ç¯´Ö¡¢Æ±Ìò¤òÇ®±é¤·¤¿¸å¡¢2023Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¡¼¥à¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¥Î¡¼¥Þ¥ó¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¾®Åç½¨É×»á¤é¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ØDEATH STRANDING 2: ON THEBEACH¡Ù¤ÇÁ°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤ª¤è¤Ó¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¡¢Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ëÀº¹ª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§TheWorld of John Wick¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÏÃÂê¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¡£¤Ê¤ª¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥ß¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó2024¡×°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£²áµî¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Ä¥Î¡¼¥Þ¥ó¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹½Ö´Ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¥·¥ç¡¼¥ó¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º/¼ã¤Æü¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÌò¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡Ø¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤ä¡¢¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥½¥¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥½¥¦ ¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 3D¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó 2025¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó½Ð±é¤ÎÄ¶²á·ã¤Ê¶Ë°ÈóÆ»¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Ë¥¬¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¡¼¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ó¤À¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤ºî¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£ºòÇ¯¤ËÂÔË¾¤ÎÂè3ÃÆ¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÌÁÍ§¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¤È¥·¥ç¡¼¥ó¤ÎÌ´¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Ö¶á¤ÇÌÜ·â¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Ì¾¥³¥ó¥Ó¤Î¶¦±é¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÍèÆü¥»¥ì¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¢¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥¸¥à¡¦¥ê¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¢¥ê¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥µ¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¤¥ô¥¡¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Á¤Î»²²Ã¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
