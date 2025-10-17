ÃæÅç·ò¿ÍàËüÇî¥Ç¡¼¥Èá¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤Ç¡¢¤³¤Î¥ä¥í¡¼¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÍ¶¤¤¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÇÍè¤ë¤ÎËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡ÖµÞ¤Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬°¦¤¹¤ëà¥ä¥í¡¼á¤È¤Ï...
¡¡¸µSexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬àÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Ç¡¼¥Èá¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½Å²¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤Ç¡¢¤³¤Î¥ä¥í¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢WEST.¤Î½Å²¬Âçµ£¤È¤ÎàËüÇî¥Ç¡¼¥Èá¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#¤±¤ó¤·¤²¥Ç¡¼¥ÈËüÇî¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¡£¡¡ËüÇî¤ò1ÆüËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«´Û¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÃçÎÉ¤¯2¿Í¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤±¤ó¤·¤²ºÇ¹â¡×¡Ö·ò¿Í¤¯¤ó¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÇÍè¤ë½Å²¬¤¯¤óËÜÅö¤ËºÇ¹â¤ÎÃË¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤·¤²¡¢µÞ¤Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¥°¥é¥Ã¥Ä¥§¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅç·ò¿Í Official YouTube Channel¡×¤ÇËüÇî¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£