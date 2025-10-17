洋服の青山、オリジナルリカバリーウエアの商品量を5倍に拡大
青山商事は10月15日、オリジナルリカバリーウエアにおいて商品量を約5倍に増やし、「洋服の青山」全店および公式オンラインストアにて発売した。
オリジナルリカバリーウエア着用イメージ
同商品は、着用することで血行を促進し疲労を軽減、緩和、回復させる特徴を持つ疲労回復ウエアで、「リカバリークルーネックロングスリーブ」(5,390円)と「リカバリーロングパンツ」(4,290円)にて展開している。
「リカバリークルーネックロングスリーブ」(5390円)
「リカバリーロングパンツ」(4290円)
生地(繊維)に鉱石が練り込まれており、体から放出される遠赤外線を吸収し、再び体に届けることで血行を改善する仕組みとなっており、疲労回復や筋肉のハリ・コリを緩和するなどの効果が期待できるという。
睡眠の寝返りに衣類がつっぱりにくいゆったりとした設計を採用となっているほか、上着の脇下にサイドポケットを設置している。
カラー展開はブラック、ネイビー、グレージュで、S〜3Lの全5サイズを用意している。
