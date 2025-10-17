新オーディション番組『STEAL HEART CLUB』、ABEMA放送決定 グローバルバンド結成へ
『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなどを手がけてきたMnetの新たなオーディション番組『STEAL HEART CLUB』が、21日午後10時からABEMAで日韓同時・国内独占無料放送されることが17日、発表された。
【番組カット】「あれこそロックだ！」楽器を奏でる『STEAL HEART CLUB』参加者
『STEAL HEART CLUB』は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者が、それぞれの音楽と感情、熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるためにサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなど、数々のオーディション番組を手がけてきたMnetが番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントが楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、そしてマネジメントを担当することが発表され、2社のタッグにも大きな注目が集まっている。
参加者はバンドの核心ポジションであるギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボードそれぞれ10人ずつ、合計50人が参加し、スクールバンド出身からインディーズミュージシャン、アイドルグループ出身者、グローバル実力派のインフルエンサーまで、多彩な経歴をもつ人物がそろっている。日本人参加者も4人おり、多様な参加者たちが作り出す新しい組み合わせに期待が高まっている。
番組の単独MCには『女神降臨』『瑞草洞＜ソチョドン＞』など話題作に出演する俳優のムン・ガヨンが就任。CNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンがディレクターとして参加することが明かされている。
また、公開されたティザー映像には、参加者が白い衣装に身を包み、広大な土地で楽器を披露する姿が映し出され、まさに“青春”を体現するような姿を披露している。「僕の夢はロックスター」と宣言する参加者もおり、ポテンシャルの高さと、唯一無二なキャラクターも見どころとなる。
【番組カット】「あれこそロックだ！」楽器を奏でる『STEAL HEART CLUB』参加者
『STEAL HEART CLUB』は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者が、それぞれの音楽と感情、熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるためにサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなど、数々のオーディション番組を手がけてきたMnetが番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントが楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、そしてマネジメントを担当することが発表され、2社のタッグにも大きな注目が集まっている。
番組の単独MCには『女神降臨』『瑞草洞＜ソチョドン＞』など話題作に出演する俳優のムン・ガヨンが就任。CNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンがディレクターとして参加することが明かされている。
また、公開されたティザー映像には、参加者が白い衣装に身を包み、広大な土地で楽器を披露する姿が映し出され、まさに“青春”を体現するような姿を披露している。「僕の夢はロックスター」と宣言する参加者もおり、ポテンシャルの高さと、唯一無二なキャラクターも見どころとなる。