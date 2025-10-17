YAWARAちゃん・谷亮子、自宅で収穫したアーモンドの木の果実を紹介「初めてみました」「貴重な動画」
女子柔道の五輪5大会連続メダリストで「YAWARAちゃん」の愛称でも親しまれる谷亮子（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。家庭菜園で育てたアーモンドを披露した。
【写真・動画】「初めてみました」自宅で育てたアーモンドの実を紹介した谷亮子
8月の投稿で「家で育てているアーモンドの木に果実が実り赤く完熟。アーモンドの殻が少し割れてきました」と赤く熟したアーモンドの実を披露していた谷。
この日の投稿では「皆さんから、アーモンドはできましたか〜と メッセージをいただきまして、続きを心待ちにしてくださり、とても嬉しいです〜」とつづり、その後収穫したアーモンドの実を、写真と動画で詳しく紹介した。
谷は「果実の中は、外側が果肉でその中に硬い殻（核）があり、その殻を割り、中に入っている種子が、私たちが食しているアーモンドになります」と説明し、ナイフを使って殻を割る様子を披露。中に入ったアーモンドを取り出し、「これがアーモンドです」とうれしそうな表情を見せた。
アーモンドの栽培について「育てはじめた頃は小さな苗からで、葉もなく細い枝しかなくて、正直アーモンドがどこに実るのかなと思っていましたが、本当に日々楽しく一緒に過ごしてその 成長が見れましたし、私もたくさん学びました これでいいんだね〜！と」と振り返り、「私は選手時代からアーモンドをよく食していますので、いつか自分で育ててみたいと思っていました。今回初めてでしたが、春にはふっくらした蕾ができ、桃や桜のような美しい花が咲き、果実もいくつか実ってくれて、もう〜私にとっては大収穫です 嬉しいなっ」と栽培を楽しんだ様子だった。
コメント欄には「貴重な動画ありがとうございます」「何気なく食べていたアーモンドにこれほどの過程があったとは！」「凄いです〜 アーモンドってこうなっているんですね 初めてみました」など、驚きのコメントが多く寄せられている。
