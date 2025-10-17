パレスチナ自治区ガザ地区での停戦が発効してから、17日で1週間となりました。イスラム組織ハマスによる人質の遺体の返還が遅れていて、イスラエル側が「停戦合意違反だ」と反発を強めるなど、先行きが見通せない状況になっています。

ハマスは16日、全ての人質の遺体の返還について、「時間がかかる可能性がある」との声明を出しました。一部の遺体はがれきの下に埋まっているとした上で、回収するために必要ながれきを除去する重機について、イスラエル側が搬入を禁止しているためだと主張しています。

ハマス側は停戦発効から72時間以内に全ての人質を返還することになっていましたが、いまだ19人の遺体が引き渡されておらず、イスラエルのサール外相は16日、「根本的な合意違反だ」と非難しました。

人質返還後は、ハマスの武装解除が焦点となりますが、ロイター通信によりますと、ハマスはイスラエル軍が撤退した地域で、他の武装勢力との衝突を繰り返しているということです。

トランプ大統領は自身のSNSでハマスに対し「ガザ地区で人々の殺害を続けるなら、彼らを殺す以外に選択肢はない」と警告しました。