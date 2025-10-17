おうちナポリタンがお店の味に！ケチャップを『ただ焼く』だけで、濃厚になる裏ワザ
「焼く」だけで、ナポリタンがまるで別ものに！
〈カゴメ〉が提案する焼きケチャップは、炒めてから使うだけでトマトの甘みと香ばしさが倍増。いつものナポリタンが、驚くほど濃厚でコクのある味わいに変わります。
フライパンひとつでできるのに、ひと口目から感動のおいしさ。これは絶対、やってみて！
『焼きケチャップのナポリタン』のレシピ
材料（2人分）
スパゲティ（1.9mmのもの）……160g
玉ねぎ……1/4個（約50g）
ピーマン……1個（約30g）
ウインナソーセージ……3本（約60g）
マッシュルームの水煮（スライス・汁けをきる）……1袋（固形量50g）
塩……大さじ1
バター……10g
〈ナポリタンソース〉
バター……10g
トマトケチャップ……大さじ5
酒……大さじ1
ウスターソース……小さじ1
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）スパゲティをゆで具材を切る
鍋に1.5リットルの湯を沸かし、塩を加えて溶かす。スパゲティを加え、袋の表示より2分短くゆでる。ざるに上げ（ゆで汁は大さじ4とっておく）、水で洗って水けをきる。玉ねぎは縦に薄切りにする。ピーマンはへたをくりぬいて種を取り、薄い輪切りにする。ソーセージは幅5mmの斜め切りにする。
（2）具を炒める
フライパンにバターを中火で熱し、玉ねぎを加えて透き通るまで炒める。ソーセージ、マッシュルームを加えてさっと炒め、スパゲティを加えてさっと炒めたら、フライパンの端に寄せる。
（3）ナポリタンソースをからめて仕上げる
フライパンのあいたところに〈ナポリタンソース〉のバターを加えて溶かし、ケチャップを加える。炒めるようにして水分をとばしながら、2/3量程度になるまで1分ほど焼く。残りのソースの材料を順に加えて混ぜ、ピーマンと、（1）でとっておいたゆで汁を加えて、スパゲティとなじむように全体を炒め合わせる。
POINT
最初はサラサラだったケチャップが、焼いているうちにだんだんとドロッとしてくるので、よく見ていてくださいね。
ひと手間でぐっとおいしくなる〈焼きケチャップ〉。 一度味わえば、その奥深いコクにきっとやみつきになりますよ！