おうちナポリタンがお店の味に！ケチャップを『ただ焼く』だけで、濃厚になる裏ワザ

「焼く」だけで、ナポリタンがまるで別ものに！

〈カゴメ〉が提案する焼きケチャップは、炒めてから使うだけでトマトの甘みと香ばしさが倍増。いつものナポリタンが、驚くほど濃厚でコクのある味わいに変わります。

フライパンひとつでできるのに、ひと口目から感動のおいしさ。これは絶対、やってみて！

『焼きケチャップのナポリタン』のレシピ

材料（2人分）

スパゲティ（1.9mmのもの）……160g

玉ねぎ……1/4個（約50g）

ピーマン……1個（約30g）

ウインナソーセージ……3本（約60g）

マッシュルームの水煮（スライス・汁けをきる）……1袋（固形量50g）

塩……大さじ1

バター……10g

〈ナポリタンソース〉

バター……10g

トマトケチャップ……大さじ5

酒……大さじ1

ウスターソース……小さじ1

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）スパゲティをゆで具材を切る

鍋に1.5リットルの湯を沸かし、塩を加えて溶かす。スパゲティを加え、袋の表示より2分短くゆでる。ざるに上げ（ゆで汁は大さじ4とっておく）、水で洗って水けをきる。玉ねぎは縦に薄切りにする。ピーマンはへたをくりぬいて種を取り、薄い輪切りにする。ソーセージは幅5mmの斜め切りにする。

（2）具を炒める

フライパンにバターを中火で熱し、玉ねぎを加えて透き通るまで炒める。ソーセージ、マッシュルームを加えてさっと炒め、スパゲティを加えてさっと炒めたら、フライパンの端に寄せる。

（3）ナポリタンソースをからめて仕上げる

フライパンのあいたところに〈ナポリタンソース〉のバターを加えて溶かし、ケチャップを加える。炒めるようにして水分をとばしながら、2/3量程度になるまで1分ほど焼く。残りのソースの材料を順に加えて混ぜ、ピーマンと、（1）でとっておいたゆで汁を加えて、スパゲティとなじむように全体を炒め合わせる。

POINT

最初はサラサラだったケチャップが、焼いているうちにだんだんとドロッとしてくるので、よく見ていてくださいね。

ひと手間でぐっとおいしくなる〈焼きケチャップ〉。 一度味わえば、その奥深いコクにきっとやみつきになりますよ！

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）