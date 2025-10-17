◎「第１１回ルーキーボーイズ王座決定大会」（１０月１１〜１３日・ＴＴＣスポーツパーク上下野球場ほか）◆中学１年生の部 ▽予選リーグ 愛媛・岩国合同ボーイズ３−２中四国ドリームガールズ

中四国ブロックの中学１年生３６チームが１２組に分かれてリーグ戦を行い、愛媛・岩国合同は大きな一勝をつかんだ。

中四国ドリームガールズ戦で先発した辻井は足に打球が直撃。もん絶するも「自分のため、チームのためと気力で投げた」と７回２失点で投げきり、１点差で逃げ切った。

小柄な２番打者が大きく躍動した。１点を追う３回２死三塁。白井が右前へ運び、同点とした。「チーム一小さいけど、レギュラーで使ってくれる。役割は十分わかっている」。素早く二盗を決めると、森岡主将のタイムリーで勝ち越しのホームを踏んだ。決勝打したそのキャプテンは、５回２死一、二塁でも貴重な追加点となる適時打。合同チームを見事にリードし、勝利につなげた。

広島府中戦は敗れたが、森岡は「合同チームだが、みんなよく話を聞いてくれる」と感謝。一緒に練習する時間の少ないハンデはあるが「チームワークに問題はない。楽しいチームです」とこれからますます、結束していきそうだ。