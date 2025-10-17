大阪みなづき野球協会所属６チーム（池田、大阪柴島、大阪此花、大阪都島、北大阪、豊中）の３年生８９選手を送り出す合同卒団式が行われ、監督、チーム関係者、保護者らが式典を温かく見守った。

冒頭で、田山貞文・同協会会長が「最後までやり遂げたということに、心から拍手を送りたいと思います。出会った仲間のことをいつまでも忘れないでいただきたい。今後も病気、けがなく、後悔のない日々の実践をお願いしたいと思います」とエール。その後は各チームの代表、監督から選手一人一人に卒団証書と記念品が授与された。約２年半の中学ボーイズ生活を終えた各ナインには充実の表情が浮かんでいた。

池田ボーイズ・柴田主将「野球の技術はもちろんだが、礼儀や日頃の行動を厳しく指導された。高校でも野球に限らず、礼儀正しく行動していきたい」

大阪柴島ボーイズ・北田主将「しんどいことも、仲間と支え合って乗り越えられたことが一番の思い出。仲間って本当に大切なんやなと思えた」

大阪此花ボーイズ・市村主将「野球以外にも礼儀とか、言葉の使い方などを教えてもらえた。学んだことを今後に生かせるよう、頑張っていきたい」

北大阪ボーイズ・岩井主将「野球に対する姿勢には、うまいとかヘタとかは関係ない。真剣に、全力で取り組むことの大切さを学んだ」

大阪都島ボーイズ・岡田主将「入団当初から、礼儀とか作法を大事にするように教えられ、やってきた。人に対しての感謝を一番、学べたと思う」

豊中ボーイズ・濱田主将「仲間と仲良くはもちろん、時には厳しくやって一緒に成長していく楽しみがあった。試合での取り組み方とかも学べた」