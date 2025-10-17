さゆりのインスタグラム（＠ｋａｔｓｕｍｉｓａｙｕｒｉ＿ｓａｙｕｒｉ）より

写真拡大

　夫婦お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりが母校の先輩とのショットを披露した。

　１７日までにインスタグラムで「脚本家の大先生であり　高校の大先輩の井上由美子先生です〜」「＃白い巨頭　＃ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ　＃昼顔　などなど　＃素晴らしい作品あげるとキリがありませ〜ん　そして　＃私の永遠の推し　＃天海祐希　姉様の＃緊急取調室」とつづり、数々のヒット作を手がけた脚本家の井上由美子氏との２ショットをアップ。

　「＃そんな偉大な方が感激な事に　＃兵庫県立夢野台高校　の大先輩なのです〜＃兵庫県立夢野台高校１００周年　のパーティ呼んで頂いてお会いしました〜　＃しかもお優しい〜　＃夫婦で感激光栄過ぎます〜」と明かした。

　「＃女学校時代から含めて１００周年　＃上は９９歳の大先輩から３００人近い皆様にお会いして　＃歴史の重みを感じましたぁ〜」とし、「＃ちなみに　＃オリンピック銀メダリスト陸上のレジェンド　＃朝原宣治さん　は　＃さゆりの１００倍大人でしっかりされてる偉人ですが　＃後輩です〜」と説明。

　フォロワーは「大先生とご一緒にツーショットってすご〜い」「白い巨塔、ＧＯＯＤＬＵＣＫ、昼顔全部観てました！！素晴らしいですね」「さゆりちゃん含め大物著名人輩出高」「宮崎美子さんかと思いました　まぁ美しい先生」「こんなにステキな方々の母校だなんて卒業生、在校生の誇りですね」などの声を寄せていた。