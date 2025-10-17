夫婦お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりが母校の先輩とのショットを披露した。

１７日までにインスタグラムで「脚本家の大先生であり 高校の大先輩の井上由美子先生です〜」「＃白い巨頭 ＃ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ ＃昼顔 などなど ＃素晴らしい作品あげるとキリがありませ〜ん そして ＃私の永遠の推し ＃天海祐希 姉様の＃緊急取調室」とつづり、数々のヒット作を手がけた脚本家の井上由美子氏との２ショットをアップ。

「＃そんな偉大な方が感激な事に ＃兵庫県立夢野台高校 の大先輩なのです〜＃兵庫県立夢野台高校１００周年 のパーティ呼んで頂いてお会いしました〜 ＃しかもお優しい〜 ＃夫婦で感激光栄過ぎます〜」と明かした。

「＃女学校時代から含めて１００周年 ＃上は９９歳の大先輩から３００人近い皆様にお会いして ＃歴史の重みを感じましたぁ〜」とし、「＃ちなみに ＃オリンピック銀メダリスト陸上のレジェンド ＃朝原宣治さん は ＃さゆりの１００倍大人でしっかりされてる偉人ですが ＃後輩です〜」と説明。

フォロワーは「大先生とご一緒にツーショットってすご〜い」「白い巨塔、ＧＯＯＤＬＵＣＫ、昼顔全部観てました！！素晴らしいですね」「さゆりちゃん含め大物著名人輩出高」「宮崎美子さんかと思いました まぁ美しい先生」「こんなにステキな方々の母校だなんて卒業生、在校生の誇りですね」などの声を寄せていた。