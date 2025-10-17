°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥ß¥»¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¤âÅÐ¾ì¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×È¯É½²ñ¥ì¥Ý
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¡¢£±£°·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤¬Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¡ª¡¡¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿CM»£±Æ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ÖGOOD DAY¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£¡ÖÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢3¿Í¤È¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¤òº¹¤·¿§¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¤Î£²¤Ä¤Î¿·¤·¤µ
¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ö¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÄêÈÖ¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢£²¤Ä¤Î¿·¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê£±¡ËÌ£³Ð
¹á¤êÀ®Ê¬¤Î¥ë¥×¥ê¥ó¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿Cryo Hop®¤È¤¤¤¦¡¢´õ¾¯¤Ê¥Û¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎCryo Hop®¤ò¥¥ê¥óÆÈ¼«¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×À½Ë¡¤Ç²Ã¤¨¤Æ¤í²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¨Ì£¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Û¥Ã¥×¤Î»ý¤Ä¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¸åÌ£¤Î¤è¤µ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ê£²¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ú¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ëJAPAN¡Û¤ò¼Â»Ü¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤¬¿´ÍýÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆË¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
±þ±çÊýË¡¤Ï£²¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ±þ±ç¡¡
¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢350ml 1´Ì¤Ë¤Ä¤0.5±ß¡¢500ml 1´Ì¤Ë¤Ä¤0.8±ß¤¬¼«Æ°Åª¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¨¡¼¥ë¥³¥¤¥ó¤Ç±þ±ç
¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢£±Æü£±²ó0.5±ßÊ¬¤Î¡É¥¨¡¼¥ë¥³¥¤¥ó¡É¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤òÁª¤ó¤Ç´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤é¤âÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤ÏËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î´óÉÕÁí³Û¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë JAPAN¡×¤Ø¤Î»²²Ã¾ÚÌÀ½ñ¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤µ¤ì¡¢È¯É½²ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡¡
ÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ø¤Ò¤È¸ýÌÜ¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼¡¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù
°½À¥¤µ¤ó¤Ï¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ëJAPAN¤Î¾ÝÄ§Åª³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Û¤·¤¾¤é±Ç²èº×¡×¤Î±¿±Ä¤Ë½àÈ÷¤«¤é¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¤ÏAmazon Prime Video¸«ÊüÂê¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°½À¥¤µ¤ó¡ØÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Î³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤ª¼ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¡Ø¤³¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤Ï°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù
¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿
³§¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¡ª¡¡¸åÌ£¤Î¤è¤µ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥Ã¥×¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡
°½À¥¤µ¤ó¡¢Mrs.GREEN APPLE¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÈÌó£²£°£°Ì¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤¬¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¦¿·TV-CM¤Ï£±£°·î£·Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¡£
°½À¥¤µ¤ó¡¢Mrs.GREEN APPLE Âç¿¹¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¿·TV-CM¤Ï£±£°·î£±£´Æü¤«¤éÊü±Ç³«»Ï¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª