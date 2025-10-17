辺見えみり、ソファ新調した自宅ショット公開「ステキですぅ」「お部屋のインテリアもすごく素敵」「私もこういうお家目指したい」
タレントの辺見えみり（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。「新しいソファ」とつづり、新調したソファを配置した自宅ショットを披露した。
【写真】「お部屋のインテリアもすごく素敵」ソファを新調！辺見えみりの自宅ショット
リビングらしき部屋は、白の壁や照明などにあわせウッド系のテーブルやイスが置かれている。新調したソファもそのテイストに合わせ、ブラウンカラーを選んだようだ。次の投稿では、「のびのび好き」とそのソファでくつろぐ愛犬・麦ちゃんの様子も紹介した。
コメント欄には「お部屋のインテリアもすごく素敵」「こんな素敵な空間ならお家時間が癒されますね」「いつもお部屋が綺麗」「スッキリしたお家」「ステキですぅ」「私もこういうお家目指したい」などの声が寄せられている。
