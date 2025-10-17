『週刊ヤングジャンプ』46号に登場する東雲うみ（C）桑島智輝／集英社

　グラビアアイドルの東雲うみが、16日発売の『週刊ヤングジャンプ』46号（集英社）の表紙に登場している。

【アザーカット】まるでマンガのような水着姿を披露した東雲うみ

　“令和のグラビアクィーン”と称される東雲は、今回『のあ先輩はともだち。』を連載中のあきやまえんま氏からのラブコールを受け、“のあ先輩”に大変身。最高クラスの衣装＆ウィッグのクオリティ・ポージングで、本当に漫画のキャラクターかのようなボリューム感あふれる水着姿を披露している。

　今回は「コスプレ」と「グラビア」の二刀流。さらにこのコラボを記念して東雲と“のあ先輩”の両A面コラボクリアファイルが特別付録として付いてくる。

　なお、センターグラビアにはコスプレイヤーの清水れい、巻末グラビアにはコスプレイヤーのすずらが登場する。