まるで漫画のようなボリューム感 東雲うみ、“のあ先輩”コスプレ水着姿を大胆披露
グラビアアイドルの東雲うみが、16日発売の『週刊ヤングジャンプ』46号（集英社）の表紙に登場している。
【アザーカット】まるでマンガのような水着姿を披露した東雲うみ
“令和のグラビアクィーン”と称される東雲は、今回『のあ先輩はともだち。』を連載中のあきやまえんま氏からのラブコールを受け、“のあ先輩”に大変身。最高クラスの衣装＆ウィッグのクオリティ・ポージングで、本当に漫画のキャラクターかのようなボリューム感あふれる水着姿を披露している。
今回は「コスプレ」と「グラビア」の二刀流。さらにこのコラボを記念して東雲と“のあ先輩”の両A面コラボクリアファイルが特別付録として付いてくる。
なお、センターグラビアにはコスプレイヤーの清水れい、巻末グラビアにはコスプレイヤーのすずらが登場する。
