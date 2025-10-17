■MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 マリナーズ2ー8ブルージェイズ（日本時間17日、T-モバイル・パーク）

ア・リーグ優勝決定シリーズ（4戦先勝）の第4戦が行われ、ブルージェイズ（東地区1位）がマリナーズ（西地区1位）に快勝。対戦成績を2勝2敗の五分に戻し、両チーム譲らぬ展開に。

ブルージェイズは1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ（WS）進出を狙い、マリナーズは1977年の創設以来、球団史上初となるWS進出を目指す。

ブルージェイズ本拠地トロント（第1戦、第2戦）ではマリナーズが2連勝。だがシアトルのT-モバイル・パーク（第3戦、第4戦）では、ホームのマリナーズが前日4対13の大敗を喫するなど2連敗。ここまで両チームがホームで勝てず、2勝2敗で第5戦に挑む。

試合は2回にJ.ネーラー（28）がソロ本塁打でマリナーズが先制。だが直後の3回、ブルージェイズはA.ヒメネス（27）が逆転2ランを放つと、1死満塁から押し出し四球で3-1。さらに4回にG.スプリンガー（36）のタイムリーと、2死三塁からマリナーズ3番手M.ブラッシュ（27）の暴投で5-1とリードを広げた。投げてはブルージェイズ41歳M.シャーザーが5回2/3を投げ、2失点でベテランが気迫の投球をみせ試合を作った。

マリナーズは6回に1点を返したが、ブルージェイズは7回にV.ゲレーロJr（26）が2戦連発、今プレーオフ5号となるソロ本塁打を放ち6点目。8回にはヒメネスの2点タイムリーで8-2と突き放した。直近2戦で29安打21得点と打線が爆発し、圧倒的な攻撃力をみせた。

ナ・リーグの優勝決定シリーズはドジャースがブルワーズに3連勝を飾り、2年連続WS進出に王手。明日第4戦はドジャース・大谷翔平（31）が先発マウンドに上がる。

【ア・リーグ優勝決定シリーズ※4戦先勝】

▲10月13日（月）

ブルージェイズ 1−3 マリナーズ（1勝）

▲10月14日（火）

ブルージェイズ 3ー10 マリナーズ（2勝）

▲10月16日（木）

マリナーズ（2勝） 4ー13 ブルージェイズ（1勝）

▲10月17日（金）

マリナーズ（2勝） 2ー8 ブルージェイズ（2勝）