◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に勝利。3連勝で対戦成績を3勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけた。また、ポストシーズン（PS）に入って好投が続く投手陣が史上初の偉業を成し遂げたことを米会社が紹介した。

この日は先発・グラスノーが5回2/3を3安打1失点と力投。後を継いだ救援陣が無失点で踏ん張ると、9回も佐々木朗希が3人で締め勝利をつかんだ。

米データ分析サイト「Opta STATS」は公式X（旧ツイッター）で「過去4試合でドジャースの投手陣は1点以下、被安打5以下、与四球5以下、7奪三振以上の成績を残した」と紹介。「現代のMLB球団でレギュラーシーズン、ポストシーズンを含め、4試合連続でこれを達成したチームはいない」と史上初の偉業と投稿した。

ドジャースはフィリーズとの地区シリーズ第4戦を2―1、NLCS第1戦を2―1、第2戦を5―1、この日の第3戦を3―1で勝利している。

正捕手スミスは好投が続く先発陣を「どこのチームに行ってもエースになれるような連中」と称賛。ロバーツ監督も「失点を防ぐという素晴らしい仕事をしており、ブルペンは多大な称賛に値する」と救援陣を称えている。