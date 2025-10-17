17日、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一さんが、都内で行われた味の素蝓崘鯤討匹Δ®」のイベントに登壇。『白米損失による幸福度調査』の結果発表とともに、過去の壮絶な糖質制限生活について語りました。

【写真を見る】【ブラマヨ小杉】過去の狹質ハラスメント瓩鮗婪瓠 壮絶な糖質制限で『家庭内白米別居』も告白





「糖質制限をされた経験がある小杉竜一さんです」と紹介されると、胸に「白米 食べたい」と書かれたTシャツで登場した小杉さん。“朝は白Ｔシャツ着てきたのに、白Ｔから「白米食べたい欲」があふれ出てしまった”と、早速会場を笑わせます。









イベントでは、「長期的に白米を食べられないと8割の人が犢福度が下がる瓠廚箸いδ敢嵯覯未発表されると、小杉さんは“８割も！あとの２割は強がりですね”と断言。“生姜焼きなんてものは白米を食べるためだけにある”と、倏鯤動Ν瓩鯒弁しました。









小杉さんは、自身の糖質制限時代を振り返り、相方の吉田敬さんから“「ただでさえ髪の毛が抜けてるのに、白米まで抜いてどないすんねん？」”と言われて気分も下がり、だんだん吉田の顔も見なくなりました”と、心無い言葉をかけられ、落ち込んだエピソードを披露。









家庭でも、自身だけ白米を食べないことで、“もう『家庭内白米別居』状態になってました”と告白。“テレビで美味しそうに食べるシーンが流れても、家族が見てるからテレビを消すわけにもいかず、僕だけ目をつぶってガマンしていました”と、涙ぐましい努力を明かしました。









さらに、芸人仲間との食事の席でも、“ちょっとそれ（糖質）あかんで”と、先輩にまで糖質制限を促していたようで、“『糖質ハラスメント』していましたね。先輩にも言ってましたよ！みんなごめんなさい！”と、カメラに向かって謝罪する一幕も。









イベントの最後には、商品を混ぜて炊いたご飯を試食。“いつも通りの白米。全然変わりませんやん！これを求めていた！うますぎて、ヒィ〜ハ〜！”と、おなじみのギャグも飛び出し、喜んでいました。



【担当：芸能情報ステーション】