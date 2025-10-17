今回は、浮気性な彼氏の弟が急接近してきて、困惑した女性のエピソードを紹介します。

彼氏の弟にばったり再会し…

「私には2年前から交際している彼氏がいます。彼氏のことは大好きですが、たびたび浮気を繰り返し、ウンザリ……。彼氏と別れたいと今まで何度も思いましたが、今年30歳になったので、そろそろ彼氏と結婚したいなとも思うんですよね。

そんなある日、彼氏とデート中に彼氏の弟に遭遇しました。とても感じのいい人で、職場が私の勤務先と同じビルにあることが分かり、親近感を覚えました。

その後、職場の入っているビルで彼氏の弟と再会しましたが、『何か困ってることがあったらいつでも言ってください』『あなたの力になりたいです』と、私の目をじっと見つめて言われ、困惑しました。連絡先も聞かれましたが、さすがに断りましたよ」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 彼氏の弟は、この女性に気があるのでしょうか。それとも、ただたんに浮気性な兄との関係を心配しているだけなのでしょうかね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。