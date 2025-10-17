ÏÃÂê¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ËÍ½Äê³°¤Î¼ÁÌä¤Ö¤Ã¤³¤ß¡ª¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÆâÍÆ¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ã¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ä
Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤¬¡¢¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡È¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡Ê¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤¿¤Á¤È¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ó¥È¥ê¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ½é¤Î¼Ö¤¤¤¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹ÁÒ»ý¿¿¿Í¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¤¬¡¢ÁíÍýÂç¿ÃÁê¼ê¤ËÍ½Äê³°¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë°ìËë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁíÍýÂç¿ÃÁê¼ê¤Ç¤â²²¤µ¤Ê¤¤ÁÒ»ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¢¡ÏÃÂê¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¡ÈÂçË½Áö¡É
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÎÃÏ²¼¤ËÂçµ¬ÌÏÃßÅÅ»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ´Î¤¤¤ê¤ÎºÆ³«È¯·×²è¡×¤ËÀ¤´Ö¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢ºÆ³«È¯¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦´Ø·¸¼Ô2Ì¾¤¬¥Ú¥ó¥Á¤ÇËÐ»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÁÒ»ý¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦Ä¹ÆâÍÎ¼¡Ïº¡ÊÀÐ´Ý´´Æó¡Ë¤ÈÂçµ¬ÌÏÃßÅÅ»ÜÀß¤Î·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÀèÆü2Ì¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ½Äê¤Ë¤Ê¤¤ÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÁÒ»ý¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÎ¢¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÆâÍÆ¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¯¤¬¡¢ÁÒ»ý¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíÍý¤Î¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ÊÁíÍý¤Ï¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤¬°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌó¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉÔËþ¤äÉÔ°Â¤ÎÃßÀÑ¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ä¹Æâ¤ÏÊ°¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ¾¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÄ©È¯¤Ë¾è¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¡ÊÂçµ¬ÌÏÃßÅÅ»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆ¨¤²¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ì·ï¤ÇÁÒ»ý¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÁíÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤¹¤®¡×¡Ö¤¿¤«¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤ÎÁÒ»ý¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Çº£ÅÙ¤ÏºÆ³«È¯¤Î´Ø·¸¼Ô2Ì¾¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©È¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å²¿¼Ô¤«¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£