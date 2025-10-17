仕立ての“妙”が光るレザートートが大賞 ーハイエンド部門ー【GoodsPressカバン＆リュック大賞2025】

【GoodsPressカバン＆リュック大賞2025】

時に仕事の相棒となり、時にファッションのアクセントともなるカバンやリュック。日々、使うものだからこそ、しっかりしたものを選びたい。

そこで本誌が、カバン＆リュックに造詣の深いスタイリストやロフトのバイヤーさんたちと一緒に“本当にいいモノ”をセレクトし、全6部門のなかから、自信を持って推薦できる計36型のアイテムを厳選した。カバン＆リュックを新調する際に参考となる、実用性やデザイン性を兼ね備えた理想の逸品が見つかるはず！

＜選考委員＞

スタイリスト

平 健一さん

ファッションからアウトドアやインテリアまで網羅し、最近は車メーカーやアウトドアブランドやファッションブランドのモノ作りやアドバイザーなど守備範囲は多岐に渡る

スタイリスト

添田和宏さん

ファッション誌・モノ誌・俳優・ブランドルック・広告・ミュージシャンと幅広い分野で活躍中。 今月は上記分野全てのお仕事をコンプリート！

ロフト

阪田智思さん

トレンド感あふれるアイテムから実用的なものまで、多種多彩なバッグを扱うロフトの商品本部文具雑貨部バイヤー。 本企画のビジネス部門にて回答

ロフト

小林幸司さん

ロフトの商品本部バラエティ雑貨部バイヤー。 今回、トラベル部門、デイリーユース部門、ハイコスパ部門、ハイスペック部門にて回答。日々、さまざなカバンにふれているので目利きには定評あり

GoodsPress 編集部

増子剛史

カバン＆リュックは本誌記事を参考に、バックの新調を考え中。現在は、2〜3泊程度の国内旅行用に、手ごろなキャリーケースが気になるところ

＆GP 編集部

若澤 創

モノ情報の総合ニュースサイト「＆GP」にて、ファッション、美容、時計、カバンに関する企画を主に担当。 展示会や発表会にも数多く足を運んでおり、守備範囲の広さはピカイチ

ーハイエンド部門ー

高価格帯のバッグの魅力は、選び抜かれた素材と緻密な仕立てから生まれる完成度にある。手にした瞬間に違いが伝わり、使い込むほどに深まる愛着は、ほかには代えがたい価値といえるだろう。今回の選考でも、そうした「永く寄り添える逸品」が注目を集めた。

なかでも、多くの識者から推され、見事大賞となったのがGANZOのトートバッグ。改めてレザーに注目が集まるいま、その存在は時代の気分を象徴する。素材を存分に活かした仕立てはもちろん、「職人技が細部まで伝わってくる」と添田さんが語るように、触れた瞬間に説得力をもって迫ってくる。

もちろん、ほかの候補も見逃せない。それぞれが異なる角度から“上質を日常に落とし込む”試みを示しており、高価格帯だからこそ感じられる納得感があった。

今回のラインナップは、ラグジュアリーを所有することが単なる贅沢ではなく、暮らしを豊かにする選択肢であることを改めて示している。

【大賞】

革のコシと柔らかさを活かす職人技の結晶

ガンゾ

「N POLO トートバッグ」（17万6000円）

革にこだわっているブランドだからこそ表現できる質感です。良い革は経年変化も楽しみのひとつ。育てがいもあるので、自分だけのワンオフに変身させてあげて下さい（スタイリスト添田さん） 床に置いても形が崩れず、自立するのが良いですね。まさに、“360°美しいバッグ”とはこのこと。カラーは定番のブラックも良いですが、新鮮なグレーも捨てがたい！（&GP編集部若澤さん）

ふっくらと弾力のある素材を活かし、手間のかかる返し縫いで仕立てたトートバッグ。肩掛けしやすい長めのハンドルや、底板まで行き届いた作り込みはまさに職人技。旅行にも使える大きさで、実用性も兼ねる逸品だ。サイズ：W41.0×H29.5×D18.0cm

▲欧州産の上質な牛革から繊維の高い部位のみを厳選。丁寧な染色と一日以上の揉み込み加工で、豊かな風合いと強さを引き出している

▲グレーはGANZOでも希少なカラーのひとつ。落ち着きと華やかさを兼ね備え、ブラックとはまた違う雰囲気を楽しめる

【ネオクラシック賞】

異素材で魅せる“ミリトラ”の共演

BRIEFING×Brooks Brothers

「BRIEFING BB UTILITY HELMET BAG」（11万6000円）

3種類のナイロンを組み合わせた独特のクレイジーパターンが最大の魅力。 無骨さと上品さを同居させ、オンにもオフにも映える完成度の高いバッグだといえるでしょう（スタイリスト平さん）

17年前に登場したモデルをベースに、PCスリーブで実用性を強化。3WAY仕様やサイズ調整を経て、都会のライフスタイルに合うヘルメットバッグへと進化した。完売間近ゆえ、気になる人は早めのチェックをおすすめする。サイズ：W40.5×H41.5×D7cm

▲バリスティック、コーデュラ、リップストップの3種ナイロンを組み合わせ、質感の違いが際立つクレイジーパターンに仕上げた

▲両者の共通項「アメリカ」を基に、ミリタリーとアメトラを融合。“FUN SHIRT”のように長く愛されるバッグが完成した

【デイリーラグジュアリー賞】

見慣れたフォルムに宿るRIMOWAならではの品格

RIMOWA

「グルーヴ コレクション ショッピングバック」（32万3400円）

一見シンプルなフォルムだけど、上質なレザーとさりげないロゴが漂わせる格上感はさすが。 細部の作り込みや使い勝手の良さからも、RIMOWAらしさが伝わってきますね（スタイリスト平さん）

グルーヴ コレクションは、ブランドの象徴でもあるグルーヴを繊細に描き直し、より洗練された表情を生み出したシリーズ。上質なイタリアンレザーを採用し、美しさに加え、軽さや耐久性といった実用性も兼ね備えている。サイズ：H27×W38×D15cm

▲整理整頓に便利な2-in-1ポーチ付き。広々とした内ポケットに加え、ポーチは単独でも使えるので、旅先や日常でも活躍する

▲スーツケースにしっかりと固定できるベルトを搭載。旅先での移動もスマートにこなせるのがRIMOWAらしい心配りだ

【究極の実用バッグ賞】

90年の哲学が宿る“道具”の最高峰

PORTER

「MONOCHROME BACKPACK」（14万3000円）

重厚感あふれるデザインが目を引きますが、実際に手にすると細部へのこだわりや機能性の高さが際立ちます。見た目と使い勝手の両面で満足度を得られるバッグだと思います（スタイリスト添田さん）

“カバンは道具”という姿勢を90年貫いてきた𠮷田カバンの答えがMONOCHROMEだ。雨に強く、PCも小物も整理しやすく、背負っても軽い。実用性を突き詰めた結果、「これひとつで十分」と思わせる説得力がある。サイズ：W29.5×H49×D18cm

▲急な雨や気温の変化にも対応できる背面構造にすることで通気性と速乾性を確保。長時間背負っても快適さをしっかりキープする

▲大容量メインに加え、各 所にポケットを配置。また、サイドファスナーから直接アクセスできるなど、細かな工夫も抜かりない

【ステータス·シンボル賞】

象徴的なダブルリブが物語る唯一無二の存在感

ゼロハリバートン

「Slimline Aluminum | Compact Attaché Case 94431」（12万1000円）

1969年アポロ11号の「月の石」運搬ケースと同素材を採用したゼロハリのアタッシェ。その歴史の一端を担った気分で持てるのは、このブランドならではの特権です（GoodsPress増子さん）

創業当時から受け継がれるアルミ合金を1mm厚に成形し、正統進化を遂げたアタッシェ。堅牢性と軽さを兼ね備え、象徴的なダブルリブが存在感を放っている。クラシカルな装いが注目される今、改めて手にしたい逸品だ。サイズ：W42×H29×D9cm

▲3ケタのダイヤルロックや握りやすいハンドルなど、細部のあしらいにまで徹底してこだわったストイックなつくりが魅力

▲書類を整理できるオーガナイザーポケットを備えており、見た目以上に使い勝手は良い。ちなみに、PCは14インチまで対応

※2025年10月6日発売「GoodsPress」11月号62-63ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／ TOMMY（NOHOHON-PRODUCTION）＞

