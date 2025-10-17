「ユニフォームを脱げば一人の生活者であり、一人の人間です」愛媛がプライバシー保護を求める声明発表
愛媛FCは16日、選手やクラブ関係者のプライバシー保護を求める声明を発表した。
クラブによると「SNS等で選手やクラブ関係者に関するプライバシーへの配慮が十分でない投稿や行動」が見受けられるという。愛媛は「選手やスタッフの安全やプライバシーを脅かし、安心して活動できる環境に影響を及ぼす可能性があります」と伝え、私生活の場などでの無断撮影やつきまといのほか、SNS上での誹謗中傷についても行わないように求めた。
愛媛は「クラブや選手本人が発信していない情報があたかも事実のように広まると、選手の心に不安や不信を生じさせ、プレーや私生活に悪影響を及ぼすおそれもあります」と伝え、「選手はピッチの上ではクラブの一員として戦っていますが、ユニフォームを脱げば一人の生活者であり、一人の人間です。愛媛FCは、どんな時も変わらず応援してくださる皆さまや地域の方々の支えとご協力があってこそ成り立っています。これまで皆さまと共に築いてきた信頼関係は、クラブにとってかけがえのないものです。今後もこの大切な信頼を守りながら、選手やクラブ、そして皆さまが共に安心してサッカーを楽しめる環境を育んでいければと思っております」と呼びかけている。
