TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』公式Instagramで、波瑠・向井康二（Snow Man）・池村碧彩の“偽家族”写真撮影シーンのメイキングムービーが公開された。

■向井と同じポーズをする碧彩ちゃんに注目

ドラマでは、花村薫（波瑠）が、シングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）の娘・いろは（池村）の“フェイクマミー（ニセママ）”として小学校受験に挑む。そしてニセの父親を務めるのが、茉海恵が社長を務めるベンチャー企業「RAINBOWLAB」の副社長・黒木竜馬（向井）。

公開されたのは、向井はスーツ、波瑠と池村はワンピースの“お受験スタイル”で写真館の撮影に挑む第1話のメイキング。撮影中に「パパはもう少し中央に…」と声を掛けられた向井が「パ、パパ！？」と戸惑うシーンだが、本番が終わると穏やかな雰囲気に。

池村が向井に寄り添い「しり…しり…しりたんぽ」とつぶやくと、波瑠が「しりたんぽって何？きりたんぽ？」とやさしく問いかける。池村は「そう！きりたんぽ」とニコニコ。それでも「きりぱん…きりぱんぱん」とうまく言えない様子。

その後、「チェックしまーす」という声がかかると、向井は池村に目配せしながらカメラに向かって指をさし決めポーズ。それを見て同じポーズをカメラに向ける池村だった。

「パパこーじメロい」「仲良しでかわいい」「スーツ姿絵になる」「あおちゃんとこーじくん仲良しだね」「本物の家族みたい」などといったファンの声が続々と到着している。

