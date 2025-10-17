51歳大ヒット映画出演俳優、壮絶な過去を乗り越え本気の婚活に挑戦
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#7が、きょう17日午後10時より放送される。#7では、映画『カメラを止めるな！』で話題となった俳優・しゅはまはるみ（51）の本気の婚活に密着する。
【写真】笑顔でピース！…じゃない？本気の婚活に挑戦するしゅはまるみ
しゅはまは過去の結婚生活で、元夫から「謝罪文を100ページ書け」と言われたという壮絶な経験もち、そのトラウマから他人との共同生活に大きな不安を抱えている。そんなしゅはまが、幸せをつかむために過去と向き合い、お見合いに挑む。果たして、しゅはまは新たな一歩を踏み出すことができるのか。スタジオも固唾（かたず）をのんで見守った、その行方に注目だ。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#7では、スタジオゲストとしてタレントの大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場する。
