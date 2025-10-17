“9頭身×Gカップ”後藤まつり、初の写真集で大胆ショット連発 スタッフをうならせた美ボディ
アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー、後藤まつりのファースト写真集『後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。』（徳間書店）が10月24日に発売される。
【写真】豊満と断言していいヒップラインを披露した後藤まつり
9人組グループの絶対的エースとしてライブ活動を中心に人気を集める後藤は、9頭身スタイルと明るい笑顔で注目を集めてきた。そんな後藤の記念すべき初写真集は、沖縄ロケで撮影。海辺やリゾートホテルなどを舞台に、これまで見せたことのない大人の表情を見せている。
撮影を担当したのは「海パンカメラマン」として知られる野澤亘伸氏。南国の強い日差しの中、後藤はその抜群のスタイルを惜しみなく披露し、撮影チームを驚かせたという。大胆なカットにも果敢に挑み、ビキニ姿やドレス姿、Tバックショットなど、さまざまなシーンで「こんなにセクシーだったの？」とスタッフをうならせた。
「今後はグラビアアイドルも目指したい」と語る後藤。アイドル活動で培った明るさと表現力が存分に発揮され、可愛らしさと大人の魅力が同居する内容。112ページにわたる同作には、笑顔あふれるカットから思わず息をのむようなショットまで、後藤の“いま”を凝縮している。
