お笑いコンビ「NON STYLE」石田明（45）が16日深夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。飲みに行きたい相手として、人気芸人の名前を挙げた。

この日の番組VTRは、注目の若手同士が食事をしながら本音で語り合うトーク企画「深夜営業メシ」。「バッテリィズ」エースと「エバース」町田和樹が熱く語り合ったが、これを受けて「サシ飯に行きたい相手」を聞かれた石田は「1対1で行くなら、（ピースの）又吉とかね」と打ち明けた。

そして「同期なんですよ」と説明。「東京に僕が行ったばっかりの時に、又吉が“ちょっと行く？”って言ったから、飲みに行くんかなと思ったら、公園に連れて行かれた」と明かし、「公園で缶コーヒーを飲んで、2時間ぐらいしゃべって、“もう1軒行く？”って、もう1回公園に行った」と振り返った。

当時「これが東京か」と衝撃を受けたという石田。番組MCの海原ともこは「どういうことなん？」と不思議がったが、石田も「分からないです」と困惑、「その頃、又吉はあんまり飲まなかった。だから公園があいつにとっての社交場みたいな」と想像した。そんな2人の関係に、ともこは「でも石田君を誘いたかったのは誘いたかったんやね」と感心したが、石田は「エグいぐらい蚊に刺されただけやった」と笑わせていた。