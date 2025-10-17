◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 マリナーズ 2―8 ブルージェイズ（2025年10月16日 シアトル）

ア・リーグ第2シードのマリナーズは第1シードのブルージェイズに2―8で敗れ、本拠での2連敗で2勝2敗のタイに持ち込まれた。第5戦は17日（日本時間18日）にシアトルで行われる。

2回に5番ネーラーの右中間へのソロ本塁打で先制したが、先発カスティジョが3回に2ランを浴びて逆転され、1死満塁で登板した2番手スパイアーが押し出し四球を与えてこの回3失点。4回には3番手ブラッシュの暴投などで2点を失った。

打線はブ軍先発の41歳シャーザーのカーブに苦しみ、5回まで1点のみ。6回2死一、二塁から6番スアレスが右前適時打を放ったものの、一塁から三塁を狙ったネーラーが右翼手バージャーの好返球でタッチアウトとなり、1点止まりだった。

投手陣は7、8回にも失点。打線はネーラーが3安打と気を吐いた一方、レギュラーシーズン60本塁打の2番ローリーが3打数無安打に終わるなど散髪の5安打に抑えられた。決着は敵地トロントで行われる第6戦以降に持ち越しとなり、悲願のワールドシリーズ初出場を本拠で決める機会は失われた。