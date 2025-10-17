お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が16日深夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。自身のイメージとのギャップについて語った。

この日は、注目の若手同士が食事をしながら本音で語り合うトーク企画「深夜営業メシ」。昨年のM-1グランプリで4位となり、今年のABCお笑いグランプリでは優勝した「エバース」町田和樹に、エースは「最近東京のテレビとか、全国のデカい番組によう出るやんか」と感心。「あんなんどう？正直」と質問をぶつけると、町田は「いや〜、正直全然うまくは行ってないですよね」とぶっちゃけた。

さらに「失敗・成功で言うたら？」というエースに、「失敗・失敗です」と告白。「見てるでしょ？何回も。ガチ失敗」と続ける町田に、エースも笑いながら「俺もそれな、めっちゃあるけど、アホやと思われてるやんか」と切り出し、「“思われてる”っていうかアホやねんけど、それはもちろん分かるねんけど、九九ができへんと思われてる」と明かした。

そして「九九はできるし、暗算もわりかし早い」と打ち明けると、町田は「ヘキサゴンファミリーみたいな」と想像。エースは即座に「あそこまでではない」と否定して笑わせながら、「それが困るっていう」と嘆くと、町田は「そう見えてる人もいますよね。それを（周囲は）求めてるっていうか」と同情していた。