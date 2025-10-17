MLB公式は日本時間17日、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が右肘の手術をオフシーズンに受ける必要がないことを報じました。

ブーン監督がシーズン終了記者会見でこの朗報を伝え、ジャッジ選手がシーズン終了後に受けたMRI検査で、肘の回復が順調であることが判明したようです。「屈筋群の回復が継続していることが確認された。彼はシーズンをかなり良い状態で終えた。したがってアーロンに手術は必要ない」とコメントしました。

ジャッジ選手は日本時間7月27日に右肘のケガで故障者リスト(IL)入りとなりましたが、わずか10日で戦線に復帰。その後調子を上げると、ポストシーズン進出を勝ち取り、自身も2年連続4度目の50号に到達しました。

ポストシーズンに入り、ア・リーグ東地区首位のブルージェイズと地区シリーズを戦い、先に2勝取られ後がないヤンキースでしたが、第3戦でジャッジ選手がレフトスタンドのポール直撃の3ランホームランで同点に追いつくと、チームに流れを引き寄せ1勝を返しました。会場が揺れるほどファンを熱狂させました。

ブーン監督は、2026年シーズン開幕時にはジャッジ選手がヤンキースの右翼手としてレギュラー起用されるとの見通しを示しました。

昨季のMVPのジャッジ選手は今季も大活躍。レギュラーシーズンでは152試合に出場し、打率.331、53本塁打、114打点、OPS1.145を記録。自身初の首位打者を獲得しました。また、両リーグでOPSが「1」を超えたのはジャッジ選手と大谷翔平選手の2人だけとなります。