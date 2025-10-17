¿¹¸ýÇî»Ò¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¼çÂê²Î¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¡ÖETERNAL DAYS ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×ËÜÆüÇÛ¿®
¿¹¸ýÇî»Ò¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖETERNAL DAYS ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡×¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£34Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾ÏÆÍ£¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
²Î»ì¤Ë¤Ï±Ç²èºîÉÊ¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ä¡¢¡ÖETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡×¤Ë¤Æ²Î»ì¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á°ºî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤ÉÎÞÁ£¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ëÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
12·î3Æü¤Ë¤Ï¡ÖETERNAL DAYS ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ò´Þ¤à¡¢40¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYour Flower ¡Á²Î¤Î²ÖÂ«¤ò¡Á¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Á´¹ñ4²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡ä¤â³«ºÅÃæ¡£11·î¤Ë¤Ï¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤È¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ç¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖETERNAL DAYS ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://king-records.lnk.to/ETERNALDAYSPR
¢£40¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYour Flower ¡Á²Î¤Î²ÖÂ«¤ò¡Á¡Ù
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¢¡½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶ÊÄó¶¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿ºî²È
ÇäÌî²íÍ¦¡¿´ßÃ«¹á¡¿ÌÚº¬¾°ÅÐ(TM NETWORK)¡¿À¾Â¼Í³µª¹¾¡¿À¾ÏÆÍ£¡¿¥Ë¡¼¥ë¡¦¥»¥À¥«¡¿Èª°¡µ®¡¿Ê¿¾¾°¦Íý¡¿¹À¥¹áÈþ¡¿Á°»³ÅÄ·ò°ì
▶CD-DISC1¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¡ÖUbugoe¡× [ºî»ì¡§¾¾°æ¸ÞÏº¡¿ºî¶Ê¡§doubleglass¡¿ÊÔ¶Ê¡§ÉÚÅÄ·Ã°ì] ¡Ê±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¯¥¯¥ë¥¹¡¦¥É¥¢¥ó¤ÎÅç¡×¼çÂê²Î)
¡¦¡ÖETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á (40¿Í¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥Ú¥é¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó)¡× [ºî»ì¡§À¾ÏÆÍ£¡¿ºî¶Ê¡§À¾ÏÆÍ£, ½ïÎ¤¸¶ÍÎ»Ò¡¿ÊÔ¶Ê¡§»þ¾è¹À°ìÏº]
¡¦¡ÖETERNAL DAYS ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡× [ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¾ÏÆÍ£¡¿ÊÔ¶Ê¡§»þ¾è¹À°ìÏº]
¡¦¡Öforever and ever and ever and ever¡Ä¡Ä.¡× [ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¹À¥¹áÈþ¡¿ÊÔ¶Ê¡§»þ¾è¹À°ìÏº]
¡¦¡Ö¥É¥¤¬¥à¥Í¥à¥Í♡¡× [ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿¹¸ýÇî»Ò¡¿ÊÔ¶Ê¡§ÌîºêÍÎ°ì]
¡¦ÇäÌî²íÍ¦¡õ¥Ë¡¼¥ë¡¦¥»¥À¥« Äó¶¡¿·¶Ê
¡¦´ßÃ«¹á Äó¶¡¿·¶Ê
¡¦Èª°¡µ®¡õÌÚº¬¾°ÅÐ Äó¶¡¿·¶Ê
¡¦À¾Â¼Í³µª¹¾ Äó¶¡¿·¶Ê
¡¦Ê¿¾¾°¦Íý Äó¶¡¿·¶Ê
¡¦Á°»³ÅÄ·ò°ì Äó¶¡¿·¶Ê
¡ÊÁ´11¶Ê¡Ë
▶CD-DISC2¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡¦ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
▶Blu-ray¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê2CD+Blu-ray¡Ë
¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡ËKICS-94224/5
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD ONLY¡Ë
¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡ËKICS-4224
¢¡¡ã¡ÖYour Flower ¡Á²Î¤Î²ÖÂ«¤ò¡Á¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡ä
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¥¢¥ê¥ªË± 13:00¡Á¡¿16:00¡Á
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ 14:00¡Á
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹ 14:00¡Á
¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16501/
¢£¡ã40¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼ Âè°ì¾Ï ¡ÈYour Flower¡É¡ä
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¤Ï¤Ä¤«¤¤¤ÁÊ¸²½¥Û¡¼¥ë ¥¦¥Ã¥É¥ï¥ó¤µ¤¯¤é¤Ô¤¢ Âç¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Ãæ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC
³Æ¸ø±é»þ´Ö¡§2»þ´Ö30Ê¬Á°¸å¤òÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡§https://www.mogeshan.net/information/tour2025/
