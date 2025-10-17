STINGS°¦ÃÎ¤ÎOHÆ£¸¶Ä¾Ìé¤¬³«ËëÁ°¤Ë¼ê½Ñ¡¡º¸¼ê¾®»Ø´ðÀá¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ
¡¡17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÆ£¸¶Ä¾Ìé¡Ê23¡Ë¤¬¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢STINGS°¦ÃÎ¤ËÆþÃÄ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ï2023Ç¯¤Î½©µ¨´ØÅì1Éô¥êー¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¥éー¤ò¼õ¾Þ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FISU¥ïー¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¥²ー¥à¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¥ëー¥ー¥¤¥äー¤À¤Ã¤¿2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÏÄÌ»»50»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤ÏÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¡¢º¸¼ê¾®»Ø´ðÀá¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢16Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´¼£¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢SV¥êー¥°ÃË»Ò¤Ï24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Áー¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢ÆþÃÄ2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ£¸¶¤ÎÉüµ¢¤È³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£