XGが、自身2度目となるワールドツアーを開催することを発表した。

XGは2024年5月、神奈川・Kアリーナでの日本公演を皮切りに初のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞を開催。約1年をかけて世界35都市で47公演を行い、ツアーファイナルの東京ドーム公演では約5万人のファンを熱狂させ、ツアーの総動員数は約40万人を記録した。

そんな1stワールドツアー終幕から1年経らずでの開催となる2ndワールドツアーは、2026年1月23日にリリースする1stフルアルバムを発売して迎える初のツアーとなる。9月にリリースされたフルアルバムからの先行配信曲「GALA」は、国内外の複数音楽チャートにランクインし、SNSを中心に話題を呼んでいるという。

2ndワールドツアーは、2026年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での開催を予定。なお、XGオフィシャルFC「ALPHAZ」では、2025年11月1日より日本公演チケット最速先行予約の実施も決定している。

◾️＜XG 2nd WORLD TOUR＞ ◆日本公演

2026年2月6日（金）、7日（土）、8日（日）【横浜】Kアリーナ横浜

2026年2月17日（火）、18日（水）【大阪】大阪城ホール

2026年2月21日（土）、22日（日）【名古屋】IGアリーナ

2026年3月14日（土）【福井】サンドーム福井

2026年3月20日（金・祝）【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年3月25日（水）、26日（木）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月4日（土）、5日（日）【福岡】北九州メッセ ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more ▼日本公演チケット最速先行予約入会キャンペーン

只今【ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD会員有料会員へご入会(=ご入金)、アップグレードいただくと、日本公演チケット最速先行予約の対象となります。

※チケット最速先行予約は2025年11月1日（土）〜受付を予定しております。

※すでに会員の方は、2025年11月1日（土）〜チケット最速先行予約期間中に有効期限をお持ちの方が対象となります。

入会：https://xg.pasch.fan/

※チケット先行予約は、「ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD会員」、「ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD・MONTHLY全有料会員」の順で実施予定となります。

※チケット最速先行予約の詳細は改めて、ご案内致します。

◾️1stフルアルバム

2026年1月23日（金）発売

特設サイト：https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/