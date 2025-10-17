SWEET STEADY、未来へ踏み出す応援歌「ファンファーレ」本日リリース。自身初のライブ映像作品発売決定も
SWEET STEADYが、新曲「ファンファーレ」、「すいすてたいむ」を本日配信リリースした。
「ファンファーレ」は、過去の自分を受け入れ、未来への一歩を踏み出そうと頑張る人へ贈る応援歌になっているという。また、カップリングの「すいすてたいむ」はメンバーが自分以外のメンバーを紹介していく他己紹介ソング。メンバーの個性が詰まった歌詞に注目してほしい。
さらに、12月10日には2025年4月に開催されたデビュー1周年ツアーの映像作品『1st LIVE FILM at Zepp Haneda SWEET STEADY 1st ANNIVERSARY TOUR 2025「SWEET BLOOM」』が発売されることも発表された。本作はグループ初の映像作品となっており、初回限定盤、通常盤をリリース。初回限定盤にはメンバーの副音声やフォトブック、集合アクリルスタンドが付属する。
SWEET STEADYは11月4日の福岡公演を皮切りに、全国6カ所を巡るツアー＜SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- 『Collection』＞を開催する。10月16日にはツアーキービジュアルが公開され、すでに東京、愛知、大阪公演はチケットが完売している。チケット情報などの詳細はツアー特設サイトをチェックしてほしい。
◾️12th & 13thデジタルシングル「ファンファーレ」「 すいすてたいむ」
発売日：2025年10月17日（金）
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/FANFARE_SWEET_STEADY_TIME
◾️『1st LIVE FILM at Zepp Haneda SWEET STEADY 1st ANNIVERSARY TOUR 2025「SWEET BLOOM」』
発売日：2025年12月10日（水）
・初回限定盤 Blu-ray KLS-29001
価格：11,000円（税込）
仕様：Disc 1枚（ライブ本編）
特典：メンバー副音声、フォトブック、集合アクリルスタンド
受注期間：2025年10月17日（金）〜10月24日（金） 23:59
購入：https://asobisystem.shop/products/KLS-29001
・通常盤 Blu-ray KLS-20001
価格：6,600円（税込）
仕様：Disc 1枚（ライブ本編）
・通常盤 DVD KLS-20002
価格：5,500円（税込）
仕様：Disc 1枚（ライブ本編）
購入：http://lnk.to/SS_1stLIVE_FILM
◆予約者優先 先着オリジナル特典
・Amazon.co.jp：スリーブケース
・楽天ブックス：A4クリアポスター
・セブンネットショッピング：缶バッジ
・HMV(オンライン含む／一部店舗除く)：L判ブロマイド
・Sony Music Shop：A5クリアファイル
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご予約前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️＜SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- 『Collection』＞
2025年
11月4日（火）福岡 Zepp Fukuoka
11月6日（木）愛知 Zepp Nagoya ※SOLD OUT
11月17日（月）東京 Zepp DiverCity (TOKYO) ※SOLD OUT
11月20日（木）北海道 Zepp Sapporo
11月24日（月）宮城 SENDAI GIGS
11月29日（土）大阪 Zepp Namba ※SOLD OUT
詳細：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/tour2025_autumn
