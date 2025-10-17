「AIを使って家賃を調整すること」がニューヨークで禁止される
ニューヨーク州のキャシー・ホウクル知事が2025年10月16日、「家主による家賃設定のための価格操作ソフトウェアの使用を禁止する法案(AB A1417)」に署名しました。これによりニューヨーク州では、AIなどを用いて家賃設定をサポートするソフトウェアの使用が全面的に違法となります。
NY State Assembly Bill 2025-A1417
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/A1417/amendment/original
Governor Hochul Signs Legislative Package to Bolster Homeownership and Strengthen Protections for Renters | Governor Kathy Hochul
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-signs-legislative-package-bolster-homeownership-and-strengthen-protections
New York bans AI-enabled rent price fixing | The Verge
https://www.theverge.com/news/801205/new-york-rent-price-fixing-ban-software
RealPageなどの不動産ソフトウェア企業は、AIを利用して不動産の家賃設定などをサポートするソフトウェアを提供しています。RealPageは自社のソフトウェアについて、「クライアントが各物件において、賃料と稼働率の組み合わせによる総合的な最高収益を達成するために、賃料を最適化することを支援できます」と述べています。
しかし、これらの不動産ソフトウェアに対しては、「住宅価格の歴史的な高騰の一因となっており、賃借人に損害を与えている」という批判があります。2024年8月には、不動産管理業者が共謀して数百万戸もの賃貸物件の家賃をつり上げるのを手助けしたとして、アメリカ司法省がRealPageを反トラスト法(独占禁止法)違反で提訴しました。
そしてホウクル氏は2025年10月16日、家主が家賃設定のために価格操作ソフトウェアを使用することを禁じる法案に署名しました。ホウクル氏は声明で、「すべてのニューヨーカーは安全で安定した住居を持つ権利があります。この法律により、住宅所有への扉がさらに開かれ、賃借人への保護が強化されます」と述べています。
ホウクル氏によると、2024年には価格操作ソフトウェアの使用により、アメリカ全土の賃借人は38億ドル(約5700億円)もの損失を被ったと推定されているとのこと。また、2022年にアメリカの報道機関・ProPublicaが実施した調査でも、RealPageのアルゴリズムがアメリカ全土の賃貸価格の高騰と関連していることが示唆されています。
今回の法案はソフトウェアを用いて家賃を設定することを禁じているだけでなく、これらのソフトウェアを使用する不動産所有者を「談合」していると見なすものでもあります。言い換えれば、ソフトウェアを用いて家賃を設定する2人以上の不動産所有者がいた場合、それが故意であるかどうかにかかわらず、「お互いが実質的に競争を避けることを選択した(談合した)」と判断されるというわけです。これは、ソフトウェアによる家賃設定とは別に、異なる違反としてカウントされるとのこと。
法案提案者の1人であるブラッド・ホイルマン＝シガル州上院議員は、「RealPageのような家賃設定ソフトウェアの使用は明らかな共謀につながり、勤勉なニューヨーカーが深刻な住宅危機に直面している時に、住宅価格を人為的に引き上げることになります。この法案は反トラスト法を改正し、AIによる家賃価格設定が違法であることを明確にすると共に、連邦政府が反競争的行為や価格設定につながると判断した行為に対する境界線を確保するものです。ニューヨーク州ではすでに賃貸住宅に住むのが困難であり、搾取的なテクノロジーによってさらに困難にさせられることは許されません」と述べました。
今回成立した法案に基づいた法律は、60日以内に施行される予定です。