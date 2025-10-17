「2025 MAMA AWARDS」第1次ラインナップ発表 Stray Kids・ENHYPEN・IVEら17組
【モデルプレス＝2025/10/17】11月28日・29日に香港にて開催される「2025 MAMA AWARDS」より、第1次ラインナップが発表された。
【写真】「2025 MAMA AWARDS」豪華な第1次ラインナップ
このたび、第1次パフォーミングアーティストとして、Chapter 1にALPHA DRIVE ONE・BABYMONSTER・BOYNEXTDOOR・BUMSUP・ENHYPEN・Hearts2Hearts・IVE・MEOVV・SUPER JUNIOR・TWS。Chapter 2にALLDAY PROJECT・ ORTIS・izna・KickFlip・RIIZE・Stray Kids・ZEROBASEONEの出演が決定した。
なお、10月17日より「2025 MAMA AWARDS」日本公式サイトがオープン。追加情報は、同サイトで順次公開される。また、CS放送のMnet JapanとMnet Smart+では、同イベントのリアルタイム日本語字幕が放送される予定だ。（modelpress編集部）
Chapter 1：ALPHA DRIVE ONE・BABYMONSTER・BOYNEXTDOOR・BUMSUP・ENHYPEN・Hearts2Hearts・IVE・MEOVV・SUPER JUNIOR・TWS
Chapter 2：ALLDAY PROJECT・ ORTIS・izna・KickFlip・RIIZE・Stray Kids・ZEROBASEONE
（ABC順）
【Not Sponsored 記事】
