Novel Core¡¢¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤È¶¦¤Ë2026Ç¯1·î¤Ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡ãBiRTH OF CORE: Lv.25¡ä³«ºÅÈ¯É½
Novel Core¤¬¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ãBiRTH OF CORE: Lv.25¡ä¤òÅìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCORE HOUSE¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢10·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãBABiES AGAiN TOUR¡ä¤Î½éÆü¸ø±é¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯EP¡ØBABiES AGAiN¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Novel Core¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë20ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤ò´Þ¤àÁ´¸ø±é¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¸ø±éÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦THE WILL RABBITS¤È¤È¤â¤Ë¡¢EP¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀÖÈ±¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ãBiRTH OF CORE: Lv.25¡ä
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËOPEN 17:30 / START 18:30
²ñ¾ì¡§¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á°Çä¤ê¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
°ìÈÌ¡¡\7,500¡ÊÀÇ¹þ)
³Ø³ä¡¡\6,500¡ÊÀÇ¹þ)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¡CORE HOUSEÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë21:00 ~ 10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
Novel Core Official Fan Club ¡ÈCOREHOUSE¡É
https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members
¢B-TownÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë ¢¨Architect / Resident Î¾¥³¡¼¥¹ÂÐ¾Ý
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë12:00 ~ 11·î3Æü¡Ê·î¡¦¡Ë23:59
BMSG¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó ¡ÈB-Town¡É
https://bmsg.tokyo/b_town/
£¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00 ~ 11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://eplus.jp/novelcore/
¤°ìÈÌÈ¯Çä ¡ÊÀèÃå¡Ë
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ~
https://eplus.jp/novelcore/
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü·¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ·²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
◾️¡ÖDiRTY NASTY¡×
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Pre-add / Pre-save : https://avex.ffm.to/dirtynasty
◾️¡ãBABiES AGAiN TOUR¡ä
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«£×£×£× £Ø (OPEN 18:00 / START 19:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Á¥Ã¥¿¥ï¡¼¥¯¥¹
044-276-8841 (Ê¿Æü12:00¡Á13:00¡¢16:00¡Á18:00)
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ
²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
¡¦2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«clubasia (OPEN 18:00 / START 19:00)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Á¥Ã¥¿¥ï¡¼¥¯¥¹
044-276-8841 (Ê¿Æü12:00¡Á13:00¡¢16:00¡Á18:00)
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
°ìÈÌ¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Ø³ä¡§\4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Ê11·î12Æü¸ø±é¤Î¤ß¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
U-20¡§\4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
°ìÈÌÈ¯Çä¡§9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00 ~
À°ÍýÈÖ¹æ¡§D1¡Á
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë½ÂÃ« clubasia¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2025Ç¯11·î12Æü»þÅÀ¤Ç20ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¡¢À¸Ç¯·îÆü¤Î¤ï¤«¤ë´é¼Ì¿¿ÉÕ¸øÅª¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ(±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É)¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿ÉÕ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸øÅª¾ÚÌÀ½ñ¤ò2ÅÀ¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ç¯Îð³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºÝ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¸¶ËÜ¤Î¤ßÍ¸ú¡¢¥³¥Ô¡¼ÉÔ²Ä¡£
