橋本マナミ、ノースリ姿で美肌見せ 4種類の衣装ショットに「スタイル抜群」「美しい」の声
【モデルプレス＝2025/10/17】女優の橋本マナミが10月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装で美しい素肌を披露した。
【写真】橋本マナミ、二の腕スラリのノースリ姿
橋本は「最近の衣装」とコメントし、エプロン姿の店員ショットやベージュのスーツ姿など4種類の衣装を紹介。トレンチ風のロングワンピースショットではノースリーブからスラリと伸びた腕をのぞかせ、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「どの衣装もとてもお似合い」「美しい」「スタイル抜群」「綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
