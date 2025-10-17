ヴィクトリア・ベッカム、子どもについての悪い見出しを見るのは「本当に酷い気分」
長男ブルックリン・ベッカム夫妻との確執が伝えられる中、ヴィクトリア・ベッカムが、子どもについての悪い見出しを見るのは「本当に酷い気分」と語った。
【写真】抱き合ってキスしようとするヴィクトリアとデヴィッド
Peopleによると、元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムとの間に、26歳のブルックリン、23歳のロメオ、20歳のクルス、14歳のハーパーをもうけたヴィクトリアが、現地時間10月15日放送の『トゥデイ・ウィズ・ジェナ＆フレンズ』に出演。注目を集める生活の中で、子育てすることの難しさについて語ったそうだ。
「子ども達について書かれた今日の見出しに、どう対処していますか？」と聞かれると、「なんてこと。本当に酷い気分。私とデヴィッドにとって、子ども達とのコミュニケーションはとても重要なんです」と語り、「子ども達皆をとても誇りに思っています。皆優しくて努力家です」と続けたそうだ。
堅い絆で結ばれているものとみられていたベッカム家だが、今年5月に50歳の誕生日を迎えたデヴィッドの誕生日パーティーを、ブルックリンと妻のニコラ・ペルツがことごとく欠席したことから、確執が表面化。ブルックリンと両親だけでなく、ロメオやクルス、ハーパーをも巻き込み、連日注目を集めている。10月3日にパリ・ファッション・ウィークで開催されたヴィクトリアのショーや、Netflixのドキュメンタリー『ヴィクトリア・ベッカム』のプレミアにも、ブルックリン夫妻の姿はなく、話題となっていた。
