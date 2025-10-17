柏木由紀子77歳、スカート姿に絶賛の声「若々しくて綺麗」 美スタイル全開
女優の柏木由紀子が、17日までにインスタグラムを更新。スカートコーデを披露すると、ファンから称賛が集まった
【写真】柏木由紀子77歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
今回はデニムのスカートに、ニットのトップスをあわせたコーデを披露。秋を感じる姿にファンからは「若々しくて綺麗」「本当におしゃれ」などの声が多数寄せられている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
